Tor Bella Monaca, l’area verde è diventata una pattumiera

Il gruppo Lega ha presentato richiesta in Comune per la bonifica del terreno di via Tremestrieri Etneo

Una enorme distesa di terra con erba incolta e secca piena di rifiuti, dalla plastica al vetro con ingombranti lungo il marciapiedi. Benvenuti in via Tremestrieri Etneo, all’incrocio con via San Biagio Platani a Tor Bella Monaca - Sesto Municipio - nei pressi dell’Istituto comprensivo ‘Francesca Morvillo’.

“E’ uno spettacolo indecente, lasciati abbandonati al degrado è umiliante” hanno commentato alcuni residenti della zona ai nostri taccuini. “Quando le scuole riapriranno, I nostri figli dovranno ammirare ogni giorno questo spettacolo?” hanno aggiunto altri.

A supportare la denuncia degli abitanti di via San Biagio Platani, è il gruppo Lega. “Abbiamo chiesto, su sollecito degli abitanti di zona, la bonifica dell’area verde difronte la scuola, per riqualificare le periferie serve anche bonificare ogni area verde” ha detto Emanuele Licopodio, Lega al Municipio VI.



Maurizio Politi, capogruppo Lega in Campidoglio, ha scritto al Dipartimento ambiente del Comune di Romadi intervento per una bonifica immediata dell’area. “Auspichiamo che in tempi brevi si possa procedere con la bonifica dell’area, a beneficio dell’igiene pubblica”.