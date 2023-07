Valle Fiorita, l'erba alta quasi due metri spaventa i residenti

Nessuno vuole rivivere la brutta esperienza della scorsa estate, con le fiamme che lambivano le abitazioni. Per questo Sabrina, abitante di una delle due palazzine gemelle di via Furnari 22, a Valle Fiorita, vicino Tor Bella Monaca, ha deciso di fare un vero e proprio appello alle istituzioni per chiedere di tagliare l’erba del gigantesco prato che si trova davanti ai 34 appartamenti dei due stabili. Qui ci vivono circa 100 persone e, poco distante, ci sono altre palazzine di edilizia residenziale. A divedere questi edifici c’è, appunto, un enorme prato, andato a fuoco lo scorso anno e che anche questa estate torna a far paura.

Erba altissima

Sabrina ci racconta, e le foto parlano da sole, di quanto sia diventata grave la situazione. L’erba, ormai, supera quasi ovunque il metro e mezzo d’altezza e, in molti casi, è anche secca. Una vera e propria bomba ad orologeria pronta ad esplodere di nuovo. “A giugno dello scorso anno – racconta Sabrina a RomaToday – è scoppiato un grande incendio. Abbiamo avuto tanta paura perché le fiamme hanno raggiunto il parcheggio. Gli abitanti delle palazzine sono dovuti scendere di corsa per spostare le automobili e cercare di domare le fiamme”

Un’area sprecata

Quello che si trovano di fronte ogni giorno gli abitanti della zona è un vero e proprio spreco di possibili spazi di aggregazione. L’area vede, di proprietà del comune di Roma, potrebbe diventare uno spazio pubblico fruibile in particolare dai bambini della zona. Lì vicino, come detto, ci sono anche delle palazzine di edilizia popolare di fronte alle quali, ci racconta ancora Sabrina, sorgono anche piccole discariche abusive nascoste tra la vegetazione.

“Avremmo voluto sistemare il parco anche a spese nostre – spiega Sabrina – ma ci hanno detto di non farlo perché rischiavamo anche una multa. Così, adesso, non sappiamo propria cosa fare ed abbiamo molta paura di vedere nuovi incendi”. Questo è solo l’ennesimo caso di aree verdi abbandonate. La presa in carico di queste zone dal Campidoglio al VI Municipio, pratica che dovrebbe snellire e velocizzare le opere di manutenzione, procede a rilento e i cittadini si sentono sempre più abbandonati dalle istituzioni.