Municipio VI, a ottobre apre (finalmente) il nuovo ufficio anagrafe

Poste Italiane in aiuto del VI municipio e dei suoi cittadini i quali, a breve, potranno finalmente contare su un nuovo ufficio anagrafico. Lo spazio per accogliere gli utenti era pronto da tempo all’interno di un locale di 120 metri quadrati che sorge nel Centro commerciale Roma Est, su via Collatina. Problemi legati all'acquisto di computer e mobili, però, ne hanno sempre ritardato l’apertura. Dopo una serie di colloqui ed incontri, Poste Italiane ha deciso di “sostituirsi” al Campidoglio e fornire, gratuitamente, i materiali che servono per aprire al pubblico gli uffici.

Nuovo ufficio decentrato

Grazie ad una manifestazione d’interesse, il VI Municipio aveva individuato un locale che si trova proprio all’ingresso del centro commerciale idoneo ad accogliere i servizi anagrafici. L’obiettivo, sulla scorta di un progetto della passata amministrazione, era quello di attivare un nuovo ufficio decentrato che andasse ad aiutare quello di via Ciambellotti, oberato ormai di lavoro. L’inaugurazione era prevista per maggio 2023 ma, a ridosso dell’appuntamento, erano venuti a mancare i fondi per l’acquisto dei materiali necessari per rendere il servizio operativo.

Fondi spariti

A giugno 2023 il presidente del VI Municipio, Nicola Franco, aveva attaccato il Campidoglio perché non aveva confermato i 50 mila wueo di finanziamento risalenti addirittura al 2020. Il minisindaco era quindi convinto che questi soldi sarebbero stati previsti con l’assestamento di bilancio estivo. Aspettative rimaste, però, deluse con l’apertura degli uffici che continuava, quindi, a slittare.

L’intervento di Poste

“Abbiamo provato a chiedere i fondi nell’assestamento di luglio ma nulla da fare – spiega Franco a RomaToday – così ci siamo attivati e, alla fine, Poste Italiane ha deciso di donarci i mobili di cui abbiamo bisogno”. Un intervento quanto mai provvidenziale che non può non lasciare, però, anche uno strascico di polemiche: “Quando inaugureremo l’ufficio – spiega ancora Franco – di sicuro non inviterò il sindaco di Roma ma solo Poste Italiane”.

Nella mattinata di oggi, giovedì 28 settembre, sono stati completati i lavori di carico e scarico del materiale: “Possiamo dire di essere prossimi all’inaugurazione del centro anagrafico, probabilmente entro il prossimo mese – ha detto Franco in una nota - oltre al centro anagrafico è nostra intenzione portare altri servizi alla cittadinanza: punti di ascolto, un centro antiusura, lo sportello antiviolenza e un punto di ascolto dei problemi più gravi in cui il presidente stesso verrà ad ascoltare i cittadini. Sarà veramente un secondo punto della casa dei cittadini”.

Uffici attesi dal 2017

Era il 2017 quando veniva decisa la “momentanea” chiusura degli uffici anagrafici all’interno del borgo di San Vittorino , nella periferia est della città. La precedente Giunta a 5 Stelle, però, aveva infine decretato la chiusura definitiva dell’anagrafe con l’intenzione, in futuro, di aprirla da un’altra parte. In particolare, era stato individuato un locale all’interno del Centro commerciale Roma Est e l’apertura era prevista per maggio 2023.