VI Municipio, è nata "Sesto", l'applicazione gratuita sviluppata da due imprenditori di Tor Bella Monaca

Un’applicazione fatta in casa e gratuita per tutti i cittadini. “Sesto”, l’app ufficiale del VI Municipio delle Torri di Roma, è stata pensata e realizzata da due “nativi” del quartiere, Marco Sebastianelli e Dino Panzarino, fondatori di Meta Different S.r.l.s. I due, amici d’infanzia cresciuti a Tor Bella Monaca, hanno voluto fare questo regalo al loro quartiere che, adesso, avrà uno strumento in più per comunicare con le istituzioni pubbliche.

Risorsa unica

Si tratta di una risorsa unica in Italia perché pensata e sviluppata appositamente per il territorio del sesto da due persone che lo conoscono come pochi altri. Dino Panzarino & Marco Sebastianelli sono entrambi imprenditori digitali. Inoltre, Marco è noto nel quartiere perché da sempre impegnato nel mondo dell’abbigliamento. “Da tempo pensavamo ad uno strumento innovativo per i cittadini - racconta a RomaToday Dino Panzarino - così è nata l’idea dell’applicazione Sesto. Vogliamo lasciare il territorio migliore di come lo abbiamo trovato” sottolinea.

L’applicazione, patrocinata dal VI Municipio delle Torri, potrà diventare un catalizzatore per il coinvolgimento attivo nella vita del territorio, grazie ad un modo pratico e intuitivo per accedere alle informazioni istituzionali. Inoltre, con questo strumento sarà possibile, per i privati, lanciare campagne pubblicitarie che potrebbero essere viste potenzialmente anche da 300 mila persone. Ma anche un veicolo per promuovere la cultura locale e le imprese del territorio in modo veloce e intuitivo.

Cosa si può fare con Sesto

Con l’applicazione si potranno avere informazioni in tempo reale dagli uffici municipali, compresi i servizi anagrafici e la modulistica varia. Si potrà seguire il consiglio municipale in streaming ed avere informazioni su chiese, poste, scuole ed aree verdi, tutto geolocalizzato.

Soprattutto, c’è un’area “sos” per le emergenze. Per fare un esempio, lo scorso 13 novembre un cittadino ha usato l’app per segnalare la condizione dei marciapiedi su via Roccaforte del Greco. L’informazione è stata presa subito in carico dagli uffici che sono intervenuti risolvendo il problema.

Applicazione innovativa

Ci sono già tante applicazioni per le segnalazioni in Italia, questo è ovvio. Ma, spiega Panzarino, “Sesto è differente. Sesto è e sarà di tutti! Spesso i Comuni o i Municipi spendono migliaia di euro per lo sviluppo e poi non ci sono persone in grado di gestire questi strumenti e vengono accantonati, sperperando soldi! Non solo noi l’abbiamo letteralmente donata alla comunità ma riusciamo anche a mantenerla efficiente”. Si tratta di un’occasione anche per i privati che possono decidere di investire e farsi pubblicità: “Pensiamo ad una sorta di vecchie “Pagine gialle” ma in versione digitale con tutti gli strumenti e strategie di marketing attuali e con la forza dell’immediatezza della comunicazione, grazie alle notifiche push”.