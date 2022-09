Torre Angela: riapre via Atteone. Un anno dopo l'incendio

Un anno dopo l’incendio è stata riaperta via Atteone, a Torre Angela, nel territorio del Municipio Roma VI delle Torri. Nella mattina di venerdì, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno rimosso le transenne che delimitavano l’accesso alla strada.

Poco più di un anno fa, il 14 settembre del 2021, un incendio ha sventrato la palazzina al civico 136 di via Atteone: una strada chiusa che parte da via di Torrenova nella periferia est del Municipio VI. Poco prima delle 7.30 in via Atteone, all’altezza del civico 136, un forte boato aveva spaventato gli abitanti della zona, subito dopo l’esplosione. “Ho acceso una sigaretta, poi è esploso tutto” commentava a Roma Today il 67enne romano proprietario dell’appartamento. L'uomo che aveva riportato ferite gravi è morto due giorni dopo l'incendio.

L’incidente aveva causato lo sventramento del muro dell’abitazione al terzo piano, registrando un bilancio di tre feriti, di cui uno grave trasportato al centro Grandi Ustionati dell’ospedale Sant’Eugenio. Durante l’incendio – grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco – era stato tratto in salvo anche cane.

La vicenda aveva riacceso i riflettori sulla necessità di collocare in zona Roma Est una caserma dei vigili del fuoco per consentire interventi più tempestivi.