Municipio VI: Antonio Muzzone eletto presidente della commissione politiche sociali

A poco più di una settimana dalle dimissioni della consigliera pentastellata Valentina Fabri Zuccarelli, è stato eletto Antonio Muzzone (M5s) presidente della commissione politiche sociali. Nella stessa mattina di venerdì eletti anche i vice presidenti Fabrizio Tassi (M5s) e Gianfranco Gasparutto (Pd). Muzzone: "Una passione che ho sempre coltivato e che ora porterò avanti con dedizione".

Le dimissioni di Valentina Fabri Zuccarelli erano già nell’aria da qualche tempo prima che la consigliera a cinque stelle le protocollasse lo scorso lunedì: necessario trovare una ‘quadra’ sul successore per evitare di cedere la presidenza della commissione alle opposizioni. Lo scorso 6 novembre è stato disposto l’avvicendamento del consigliere Muzzone dalla commissione mobilità alla commissione sociale e viceversa quello di Zuccarelli.

“Sarà il regolamento sulla consulta dell’handicap il primo argomento che tratteremo nelle prossime commissioni – ha spiegato al nostro giornale Antonio Muzzone, neo eletto alla presidenza della commissione politiche sociali – Dopo il protocollo di intesa siglato con Emergency sul sostegno alle famiglie fragili, lavoreremo per creare una sinergia con più associazioni così da aumentare la copertura". Ha concluso: "E continueremo a impegnarci per avviare il Puc (progetto utile alla collettività) che coinvolgerà i beneficiari del reddito di cittadinanza in lavori utili, come l’assistenza nelle scuole primarie e secondarie”.