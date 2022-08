Municipio VI: locali vuoti diventano ambulatori del Policlinico Tor Vergata

Un intero piano della palazzina comunale di via della Tenuta di Torrenova sarà dedicato alla realizzazione di ambulatori. L’affidamento, in comodato d’uso gratuito, è in via temporanea. A deciderlo una deliberazione di giunta in risposta alla richiesta avanzata dal Policlinico Tor Vergata. “In questo modo – ha spiegato il minisindaco Franco – evitiamo che chi è sprovvisto di assistenza sanitaria si rechi al pronto soccorso”. Il documento è stato approvato prima in commissione congiunta patrimonio e politiche sociali e poi in consiglio.

La palazzina di via della Tenuta di Torrenova, alta tre piani, accoglie – ad oggi – il centro anziani, il centro di orientamento al lavoro e ospiterà gli spazi ambulatoriali del Policlinico di Tor Vergata. Il trasferimento momentaneo è dovuto a interventi di ristrutturazione che interesseranno il nosocomio romano. “Il Policlinico, con cui abbiamo già avviato un protocollo di collaborazione – ha aggiunto Franco – si occuperà di sistemare, a costo zero per il municipio, parte della struttura, si tratta di piccoli interventi”.

Il documento, discusso nella commissione congiunta patrimonio (presieduta da Gabriele Manzo) e politiche sociali (presieduta da Barbara Del Bello), è stato approvato giovedì in consiglio municipale. “I destinatari dei servizi ambulatoriali – ha spiegato Del Bello – sono i cittadini del nostro territorio, le fasce deboli. Ci è sembrato doveroso che questi locali, attualmente vuoti, venissero consegnati al Policlinico anche in virtù del rapporto tra enti che operano sullo stesso territorio”.