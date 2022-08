Aggressioni all’ufficio anagrafico, in municipio arriva la vigilanza privata

L’impiego della vigilanza privata per scongiurare nuove aggressioni ai dipendenti. A deciderlo è stato il parlamentino di viale Cambellotti approvando una risoluzione presentata dalla commissione sicurezza. “Dopo i fatti degli ultimi giorni, questa iniziativa si è resa necessaria” ha commentato a Roma Today Gabriele Manzo, il presidente della commissione sicurezza del Municipio Roma VI delle Torri.

Dieci giorni di prognosi. Caro è costata l’ennesima aggressione ai danni dei dipendenti municipali di Tor Bella Monaca, in particolare dell’ufficio anagrafico (unica sede del territorio). Casi non isolati, negli ultimi anni, che minano la sicurezza del personale impiegato. È questa la premessa che ha portato la commissione di Tor Bella Monaca a lavorare un documento – già approvato in consiglio – per bandire la pubblicazione di un avviso utile a individuare figure di vigilanza privata. Le nuove risorse saranno impiegate per pochi mesi, fino alla fine dell’anno ma da viale Cambellotti non escludono la possibilità di rinnovare il progetto stanziando dei fondi appositi. Per questa iniziativa verrà impiegata parte della somma destinata alla manutenzione del verde.

“Il nostro è stato un lavoro di squadra. Ringrazio la maggioranza e la presidente della commissione personale, Vanda Raco, perché fin da subito ha ascoltato le istanze dei dipendenti”. Adesso la palla passa alla giunta, ci sarà poi la pubblicazione del bando nelle prossime settimane. Negli anni passati anche il municipio IV, all'epoca governato dal Movimento cinque stelle, ha fatto ricorso alla vigilanza privata per garantire la sicurezza di dipendenti e cittadini. Era il 2020, l'amministrazione Della Casa aveva bandito un avviso per quattro assunzioni che avrebbero 'controllato' le sedi dell'ufficio anagrafico sia di giorno che di notte.