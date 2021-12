Tor Bella Monaca: Adelandia è salva (per altri sei mesi)

Adelandia è salva per i prossimi sei mesi: nella mattina di giovedì è stata consegnata la proroga della concessione alla famiglia Dell’Acqua che da circa quarant’anni è un punto di riferimento per il quartiere Tor Bella Monaca. “Siamo felici e in attesa del bando verso una soluzione definitiva” ha commentato Denise, la proprietaria della struttura al nostro giornale.

Il parco giochi tra via Quaglia e viale Santa Rita da Cascia ha chiuso a gennaio del 2020. Già perché alcuni controlli voluti dalla commissione commercio di viale Cambellotti sulle aree con i gonfiabili hanno evidenziato la mancanza di un’autorizzazione. Un documento che il Comune di Roma avrebbe dovuto rilasciare alla famiglia 38 anni prima. Da allora l’iter amministrativo è andato avanti e per la famiglia Dell’Acqua non c’è stata altra soluzione alla chiusura dei cancelli. Un evento che ha mobilitato alla solidarietà un intero quartiere tra petizioni e richieste di intervento. La ‘questione’ Adelandia ha tenuto banco nelle commissioni municipali e in quelle comunali. A marzo dello scorso anno, dopo 14 mesi di chiusura è stata concessa la proroga in attesa del bando che avrebbe dovuto essere pubblicato entro il 31 dicembre del 2021. Ma così non è stato.

Nella giornata di mercoledì anche la commissione commercio del Sesto municipio si è interessata alla vicenda. “Ce l’abbiamo fatta, Adelandia ha ottenuto la proroga” ha commentato Flavio Mancini (consigliere Pd) che nella giornata di ieri ha chiesto la convocazione urgente della commissione. Il minisindaco Nicola Franco ha inviato una lettera al Dipartimento Tutela Ambiente sottolineando l’importanza della proroga soprattutto per il “Contesto urbano e sociale particolarmente fragile”.

Con l’arrivo della proroga di sei mesi, la famiglia Dell’Acqua resta in attesa del bando per una soluzione definitiva.