A rischio sfratto la libreria di Tor Bella Monaca

La libreria di Tor Bella Monaca, l’unica in quartiere, è a rischio sfratto. Per salvarla occorrono 13mila euro. “Non ho mai voluto avviare raccolte fondi nonostante ci siano stati altri momenti difficili ma adesso l’obiettivo è far sopravvivere questo posto” ha detto a Roma Today Alessandra Laterza, titolare della libreria di via Amico Aspertini. Alle sue parole hanno fatto eco quelle di Federica Meta, presidente dell’associazione ‘LibriAmo Tor Bella’: “Non è solo una libreria, è uno spazio di cultura e legalità, non può chiudere”.

A maggio 2018 nasce Booklet Le Torri

Che aprire una libreria a Tor Bella Monaca, periferia est di Roma, fosse una sfida particolarmente difficile, Alessandra Laterza lo sapeva. Nell’aprile del 2018, a pochi giorni dell’apertura ai nostri taccuini aveva raccontato il sogno tanto ambizioso e la volontà di aprire la libreria in un locale su strada “Perché rende ancora di più l’idea di prossimità, questo luogo sarà accessibile a tutti”. A maggio l’apertura di ‘Booklet Le Torri’ e l’avvio di una serie di iniziative.

Dalle presentazioni di libri a incontri, dibattiti e appuntamenti politici. La libreria negli anni ha mostrato anche il suo volto solidale: in questi locali è stato organizzato il cenone di San Silvestro con i senzatetto di zona ma anche il ‘libro sospeso’ per i bambini in condizioni di fragilità. Ha avviato un servizio di bookcrossing, il primo in quartiere e ha portato grandi e piccoli ‘nello spazio’ ospitando l’astronauta Samantha Cristoforetti. Laterza ha concorso al consiglio comunale alle ultime amministrative ma senza successo: avrebbe voluto un municipio a misura di bambino. Nota anche per essersi rifiutata di vendere il libro di Giorgia Meloni.

L'affitto insostenibile dei locali di via Aspertini

Per i locali di via Amico Aspertini, Booklet paga un affitto al centro commerciale di Le Torri di 1.500 euro, inizialmente ne pagava 1200. Complice la pandemia, la spesa non è più sostenibile. “Non sono più in grado di sostenere la spesa – ha detto – Sì, è vero, è un’attività commerciale ma è solidale, è al servizio del quartiere. Sono contenta delle condivisioni importanti avvenute in questi giorni, è il frutto di quanto seminato ma abbiamo un po’ di sfiducia”. Anche Tosca, al secolo Tiziana Donati, ospite recentemente in libreria, tra gli altri, si è associata all’appello dalle sue pagine Facebook.

La raccolta fondi per salvare la libreria

A promuovere la raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme è stata l’associazione ‘LibriAmo Tor Bella Monaca’: una realtà di donne, principalmente, nata nell’agosto dello scorso anno e impegnata su progetti che coinvolgono il Sesto Municipio. “Posti come questa libreria non possono chiudere – ha commentato Meta – L’associazionismo attivo della città non può perdere l’occasione di supportare la libreria”. Booklet ha due mesi di tempo per trovare la somma necessaria al pagamento di cinque mensilità. Poi sarà necessario capire come andare avanti. “Non nascondo che spesso, in libreria sono venute persone alle presentazioni con libri acquistati su Amazon – ha detto ancora amareggiata Laterza – Così è difficile continuare”.