La raccolta firme per evitare il trasferimento della farmacia del quartiere

"Ad un mese dall'iniziativa di Federcontribuenti, sono 1.800 le firme dei cittadini raccolte contro il trasferimento della farmacia 'Due Leoni' di via Siculiana nella zona tra Borghesiana e Tor Bella Monaca". Lo rende noto la stessa associazione dei consumatori, che già da luglio scorso aveva lanciato l'allarme contro lo spostamento della farmacia, che è un "punto di riferimento per almeno 4mila residenti" e che farebbe restare sprovvista una "buona fetta di territorio di un presidio farmaceutico, con violazione del principio di equa distribuzione del servizio".

E questo in considerazione anche "della viabilità esistente, dei flussi di traffico e della densità abitativa della zona- sottolinea Federcontribuenti- di fatto, e contro ogni ragionevolezza, si costringeranno numerosi abitanti del quartiere, in particolare quelli di via Siculiana, che è una strada molto lunga che va da Borghesiana a Tor Bella Monaca, a prendere con le ovvie difficoltà l'auto o nel peggiore dei casi un mezzo pubblico per andare alla farmacia più vicina". Senza pensare "agli anziani e a coloro che hanno difficoltà motorie, per cui la situazione diventa ancora più critica".

Federcontribuenti, che lo scorso 24 marzo è stata audita anche dalla Commissione Bilancio del VI Municipio, ricorda ancora come il trasferimento della farmacia 'Due Leoni' è "l'ultimo anello di una catena che sta letteralmente strozzando il tessuto sociale del nostro quartiere". Federcontribuenti fa sapere che invierà la raccolta firme e l'appello contro il trasferimento agli organi competenti.