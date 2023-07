Dopo la bonifica e l'incontro col prefetto Villaggio Prenestino è di nuovo sommerso dai rifiuti

Prima la bonifica, poi l’incontro col prefetto con la promessa che qualcosa, a breve, sarebbe cambiato. La realtà, però, ha imposto un brutto risveglio per gli abitanti di Villaggio Prenestino, quartiere nuovamente sommerso dai rifiuti. Nelle scorse settimane, il presidente del VI Municipio Nicola Franco aveva scritto una lettera dai toni quasi disperati al prefetto di Roma per chiedergli di intervenire visto che il territorio da lui amministrato era invaso da rifiuti di ogni tipo. Dopo questa lettera, l'Ama aveva avviato una bonifica del territorio che, però, è durata veramente troppo poco. Il 6 luglio, intanto, Franco veniva ascoltato in audizione proprio dal prefetto al quale erano state riportate tutte le criticità che affliggono il quadrante a est di Roma.

Rifiuti ovunque

Le immagini, ancora una volta, parlano da sole. Il gruppo “Villaggio Prenestino” ha raccolto le segnalazioni che arrivano da diversi cittadini. Situazione critica nell’area parcheggio su via del Fosso dell'Osa, nel tratto compreso tra via Furci e via Lentella. Tonnellate di spazzatura gettate a terra, a ridosso dei cassonetti. Con il caldo e la raccolta che stenta, la situazione è ormai insostenibile.

“Non c'è più salubrità, non c'è più decoro, né igiene – scrivono i volontari del gruppo - a questo punto non ci resta che confidare in un rapidissimo intervento, oltre che degli operatori Ama attrezzati per ripulire nuovamente in emergenza l'area, anche degli Ispettori dell'Ama stessa, della Polizia di Roma Capitale e di tutte le forze dell'ordine che si appostino letteralmente in abiti civili a caccia di questi veri e propri criminali ambientali, così da colpirli pesantemente con sanzioni ed anche - quando possibile - con il sequestro o la confisca del veicolo utilizzato per l'abbandono dei rifiuti stessi”.

Pendolari della mondezza

Il vero problema riguarda, in maniera abbastanza evidente, i “pendolari della mondezza”, ovvero quelli che dalle città limitrofe vengono a gettare i loro rifiuti nei cassonetti stradali situati in alcune zone del VI municipio. In un territorio dove ci sarebbe, condizionale d’obbligo, la raccolta porta a porta e l’evasione della Tari raggiunge il 60%, il problema del conferimento illecito dei rifiuti rappresenta ormai un’emergenza che deve essere affrontata immediatamente.

Posti di blocco

Una situazione, quella dei pendolari, nota anche al presidente Nicola Franco il quale aveva chiesto al prefetto, in collaborazione con l’Arma dei carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale di Roma Capitale, di prevedere veri e propri posti di blocco su via Casilina, via Prenestina e via Collatina, le arterie maggiormente usate da chi, da fuori Roma, vuole raggiungere in auto il VI municipio. Per organizzare un servizio del genere occorre ovviamente del tempo ma, intanto, gli abitanti continuano a convivere con un degrado non degno della Capitale d’Italia.