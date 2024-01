Villaggio Prenestino, mancavano solo i water abbandonati lungo la strada

A Villagio Prenestino sono abituati quasi tutti a vedere, lungo le strade, cumuli di rifiuti. È la triste verità di un quartiere di periferia che, quotidianamente, viene preso d’assalto da chi vuole conferire, in maniera illecita, la spazzatura. Nonostante gli abitanti di zona ne abbiano viste di tutti i colori c’è, però, ancora modo di sorprendersi. Qualcuno, nella notta tra il 29 ed il 30 gennaio, ha gettato tre water all’angolo tra via Pietrabbondante e via di Fosso dell’Osa.

Vespasiani per strada

A segnalare il curioso ritrovamento è stata l’Associazione Cdq Villaggio Prenestino, commentando amaramente la foto sui social con “Vespasiani ne abbiamo?”. Un vero e proprio sfregio fatto ad un quartiere che, come detto, lotta ogni giorno contro la spazzatura. La scorsa estate i bambini eano costretti a giocare tra topi e blatte. Una situazione talmente esplosiva che era intervenuto anche il prefetto ma le bonifiche, purtroppo, non sono durate a lungo.

Tappa fissa

Villaggio Prenestino e, soprattutto, alcune zone specifiche, sono diventate ormai bersaglio abituale di chi vuole smaltire la spazzatura, specialmente i rifiuti ingombranti. Tanto per fare un esempio, nelle foto di Google Map risalenti a maggio 2022, allo stesso incrocio dove sono stati ritrovai i wc, si vede un materasso adagiato in terra insieme a rifiuti di ogni genere.

Stefano De Prophetis, responsabile della comunicazione dell’Associazione CdQ Villaggio Prenestino, commenta con amarezza questo ultimo rinvenimento a RomaToday: “Arrivati nel 2024 è inaccettabile un abbandono di rifiuti così spudorato. C’è anche un’isola ecologica a poca distanza da qui, cosa che non c’era prima. Chiederemo al VI Municipio l’installazione di più telecamere mobili per fermare questa piaga”.