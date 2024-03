Villaggio Prenestino, trovate siringhe fuori dall'asilo dei bambini

È una zona sterrata dove, solitamente, parcheggiano le automobili. In particolare, viene utilizzata da quelle famiglie che accompagnano i loro figli e figlie presso la scuola dell’infanzia “L’avventura di crescere 0/6” su via Montagano. Siamo a Villaggio Prenestino, nel VI Municipio di Roma, e qui, nei pressi dell’area all’incrocio con via Fosso dall’Osa, sono state ritrovate diverse siringhe usate gettate ovunque per terra.

Luogo sensibile

Un problema che i residenti hanno immediatamente segnalato ad Ama, chiedendo un pronto intervento. Oltre alla scuola, infatti, lì si affaccia una sala biliardi, abitazioni privati ed esercizi commerciali. Si tratta della stessa zona che, nell'estate del 2023, era stata attenzionata per la copiosa presenza di topi e blatte. In un periodo di vera e propria emergenza rifiuti, infatti, i cumuli di spazzatura accumulati avevano attirati decine di roditori, costringendo bambini e bambine dell'asilo a non poter uscire per giocare.

Segnalazione

A denunciare la situazione, dopo le segnalazioni dei cittadini, è stata l’Associazione Cdq Villaggio Prenestino. In una nota recapitata all’Ama si parla di molte “siringhe usate” sull’area incolta presente in via Montagano. La zona “interessata è utilizzata da bambini frequentatori del limitrofo asilo nido”.

Situazione analoga nel 2019

Non è la prima volta che, in quell’area di Villaggio Prenestino, vengono ritrovate siringhe usate gettate a terra. La zona, non poco distante dall’area di via Montagano, era quella a ridosso del parco di via del Fosso Scilicino. “Purtroppo il degrado porta degrado – dice l’associazione Cdq Villaggio Prenestino – invitiamo tutti gli abitanti di zona a prestare molta attenzione”.