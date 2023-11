Villaggio Prenestino, un quartiere sempre più al buio senza l'illuminazione pubblica

Siamo nel cuore di Villaggio Prenestino dove, da almeno venti giorni, è quasi impossibile uscire di casa la sera. In un quartiere dove ci sono ben 27 strade senza pali per l’illuminazione, si sono spente le luci su via del Fosso Scilicino, una delle arterie più importanti della zona. I pedoni, quando scende la sera, sono costretti a camminare non solo sul ciglio della strada, che è sprovvista di marciapiedi, ma nel buoi o quasi più totale.

Senza luce da 20 giorni

Via Fosso del Scilicino, dalle 17 in poi, diventa il “regno delle tenebre”. Fortunatamente ci sono alcuni esercizi commerciali ad illuminare alcuni tratti di strada ma si sente, eccome, l’assenza di illuminazione pubblica. A denunciare la situazione l’associazione CdQ Villaggio Prenestino che, da giorni, sta cercando di risolvere il problema.

“Abbiamo telefonato e scritto più volte ad Areti – dicono dall’associazione – li abbiamo contattati anche a mezzo pec. Oltre ad aprire la segnalazione, chi deve intervenire sta facendo poco visto che la situazione è la stessa da ormai venti giorni. La strada è anche pericolosa visto che non ci sono i marciapiedi. Chiediamo quindi, ancora una volta, un pronto intervento per risolvere la situazione”.

Un quartiere al buio

Se la situazione su via Fosso del Scilicino è “temporanea” ci sono altre 27 strade che la luce non l’hanno proprio mai vista. Parliamo di arterie minori ma, per chi ci vive, importanti. Il Consorzio Villaggio Prenestino aveva presentato, anni fa, un progetto per installare i pali ma senza successo. L’iter, attualmente, è bloccato e non è possibile capire e sapere quando si potrà rimettere in moto. Nel frattempo il quartiere è sempre più al buio con buona pace di tutti quei cittadini che, ormai da 20 anni, chiedono semplicemente qualche palo della luce in più.

Contattata da RomaToday, Areti ha comunicato che il problema è in via di risoluzione.