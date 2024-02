Villaggio Prenestino, dopo l'ultima aggressione i residenti chiedono maggiore sicurezza

Ha lasciato il segno l’aggressione subita da un uomo di 39 anni a via della Riserva Nuova, fra Villaggio Prenestino e la vecchia Ponte di Nona. Non è infatti la prima volta che in questo quadrante del VI municipio delle Torri avvengono fatti di cronaca che vedono protagoniste persone che, senza motivi apparenti, mettono in serio pericolo l’incolumità dei residenti o di chi è semplicemente di passaggio. Nel caso specifico, l’identificazione di un cittadino nigeriano di 33 anni, irregolare in Italia, ha riacceso il dibattito in merito al centro di accoglienza che si trova proprio su via della Riserva Nuova.

Situazione difficile

Aggressioni continue, lanci di sassi, auto danneggiate e persone che hanno paura ad uscire di casa in determinati orari. Questa la situazione che emerge dalla lettera che cl Comitato di quartiere Villaggio Prenestino ha deciso di spedire, oltre al prefetto di Roma Lamberto Giannini, anche alle autorità del VI Municipio. “Chiediamo con forza e fermezza che vengano vagliate tutte le possibili soluzioni radicali ad opera delle competenti autorità al fine di eludere lo svilimento e riportare la serenità nel quartiere periferico di Roma” si legge nella lettera del comitato.

Il centro di accoglienza

Oltre ai noti problemi legati a droga e criminalità, a Villagio Prenestino “le innumerevoli problematiche si sono ingigantite a causa degli atti illeciti e illegali messi in campo dai frequentatori del centro”. Già in passato il comitato, ma anche altri cittadini, avevano presentato diverse denunce: “Nonostante ciò, il centro continua ad essere punto di ritrovo della delinquenza a fronte di una gestione inefficace e impotente rispetto ai fenomeni depauperativi e antisociali”.

Auto danneggiate

Il comitato denuncia soprattutto un incremento dei “casi di danneggiamento alle auto in corsa”, come accaduto al 39 enne pochi giorni fa. Nelle ore notturne, dicono ancora, le cose peggiorano. Una situazione documentata, di recente, anche dalla trasmissione Mediaset “Fuori dal Coro”. Tra testimonianze di episodi di prostituzione e spaccio, le telecamere hanno anche documentato come i cancelli del centro siano sempre aperti, con l’accesso e l’uscita che non sono regolamentate. Una situazione che porta il comitato a sospettare che alcune persone vivano lì senza averne titolo. Del resto, anche nel servizio di Fuori dal Coro una lavoratrice del centro ammette come la notte arrivino persone da tutta Roma per andare a dormire o fare chissà cos’altro.

Intervento risolutivo

Il comitato, facendosi portavoce dei cittadini, chiede un intervento “risolutivo”. Soprattutto, si chiede di attuare “una gestione più virtuosa del centro accoglienza, affinché si applichi una vera integrazione, che si effettuino dei seri e mirati controlli sull'azione di integrazione che la cooperativa deve mettere in atto, nel rispetto del regolamento dei CAS e a fronte dei notevoli contributi pubblici che percepisce”.