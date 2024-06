Villaggio Prenestino, il Municipio vuole gestire il parco abbandonato di via Rocca di Cambio

Erba alta, giochi impraticabili ed un diffuso senso di abbandono. Si presenta così, come accade da almeno 10 anni, il parco di via Rocca di Cambio a Villaggio Prenestino. Un’area verde che potrebbe diventare, a tutti gli effetti, un punto di ritrovo del quartiere se solo venisse mantenuta in maniera adeguata. Così, l’associazione Cdq Villaggio Prenestino è tornata alla carica, per l’ennesima volta, chiedendo un cambio di passo nella gestione dello spazio.

Parco via Rocca di Cambio

Il parco è stato realizzato ormai più di 15 anni fa. “Sono ormai 10 anni che ne denunciamo lo stato di abbandono” protesta il comitato. Qualcosa, però, sta per cambiare. Il presidente della commissione Ambiente, Marco Guercioni, dopo un sopralluoggo effettuato lo scorso 15 aprile in loco, ha formalizzato la richiesta di acquisizione dell'area da parte del VI Municipio. Lo stesso è stato fatto “insieme ad altre aree del quadrante – specifica il comitato - compreso il parcheggio di via Riserva Nuova, dato che questi rientrano nel programma di decentramento del verde, come già avvenuto mesi fa per il parco di via Torricella Sicura”. Ora i volontari si aspettano “una tempestiva e positiva risposta dal Comune di Roma Capitale”.

La presa in carico delle aree verdi, infatti, è prevista dal decentramento amministrativo per i parchi sotto i 20 mila metri quadrati. “Crediamo sia giusto ricordare che sul parco di via Rocca di Cambio ci siamo battuti ad ogni livello negli ultimi 10 anni: in Municipio, nei dipartimenti e in Comune e sollecitando l'opinione pubblica” sottolineano dal comitato. A Villaggio Prenestino ci sono 15 parchi, frutto di opere a scomputo di ditte che hanno costruito, nel corso degli anni, palazzi e case nella zona. Aree ben tenute finchè c’erano i privati. Poi, è arrivata la consegna al Comune di Roma e le aree sono state, in pratica, dimenticate.

Negli anni non si contano le giornate ecologiche, le commissioni sul tema e le varie proposte avanzate dai volontari per il parco. L’ultima iniziativa risale a marzo 2024 quando il comitato aveva chiesto di inserire questo parco, insieme a quello di via Torricella Sicura, nel programma “100 parchi di Roma” all’interno del quale, per esempio, è rientrata l’area di via Candia.