Villaggio Prenestino, i comitati chiedono maggiore sicurezza lungo le strade del quartiere

Un urgente intervento per la sicurezza di pedoni ed automobilisti. È quanto chiedono tre associazioni di Villaggio Prenestino, quartiere del Vi municipio. Un appello rivolto al presidente del VI Municipio, Nicola Franco, che arriva dopo l’incidente mortale dello scorso 24 gennaio 2024 nel quale hanno perso la vita due persone e altre quattro sono rimaste gravemente ferite. Una carambola mortale avvenuta lungo via Fosso dell’Osa che ha riacceso, nel quartiere, il dibattito sulla sicurezza stradale.

Strade pericolose

Su via Fosso dell’Osa, nel 2014, persero la vita quattro giovani tra i 22 ed i 16 anni. Nel quartiere non si contano più le vittime della strada, sia esse pedoni o automobilisti. Ad ottobre 2023, ha perso la vita un 50enne a bordo di una moto, un altro nome che si aggiunge alla lunga lista di decessi avvenuti in zona. Una situazione, secondo le associazioni Arco, CdQ Villaggio Prenestino e Nuovo comitato di quartiere Villaggio Prenestino, “non più sostenibile” poiché “in assenza di interventi mirati tesi ad installare misure e cautele idonee ad impedire o, quantomeno, a ridurre il fenomeno” si verificheranno, gioco forza, altri episodi analoghi.

Misure di sicurezza

I cittadini di Villaggio Prenestino vogliono, quindi, maggiore sicurezza sulle strade. Chiedono nuovi dossi per ridurre la velocità delle auto e l’installazione di rilevatori della velocità. Non solo. Tra le richieste avanzate a Franco c’è anche quella di prevedere delle telecamere di sicurezza in punti sensibili, come scuole, la parrocchia di quartiere, la banca che sorge su via di Fosso dell’Osa, la farmacia e l’asilo nido “Tana delle coccole”.

Campagna di comunicazione

Intanto, proprio dopo gli ultimi tragici incidenti che hanno riguardato Roma, il Campidoglio ha avviato una nuova campagna di comunicazione sulla sicurezza stradale. L'iniziativa si chiama “Mettiamo un freno agli incidenti sulle strisce pedonali” e sarà supportata da tutti i canali social istituzionali. La campagna sarà infatti diffusa su 220 maxi schermi Led su tutto il territorio cittadino, su 200 paline alle fermate degli autobus e su più di 200 pensiline bus digitali. Inoltre, la campagna verrà diffusa su alcune tra le più ascoltate radio cittadine.