Villaggio Falcone, nel centro sportivo abbandonato arrivano le telecamere di Striscia

È stato abbandonato anche dalla protezione civile. Del resto, senza acqua e luce i volontari potevano fare ben poco. Si torna a parlare dell’ex centro sportivo Heaven, lasciato in preda al degrado e diventato protagonista di un ultimo servizio di Striscia la Notizia il noto tg satirico dei canali Mediaset. Gimmy Ghione si è recato, per la seconda volta, tra l’altro, nell’impianto documentando il degrado dei luoghi.

La protezione civile al centro Heaven

Siamo a Villaggio Falcone, nel VI municipio, zona tristemente nota per le enormi difficoltà a livello di legalità. Il centro si chiama “Heaven” ma è tutto fuorché un paradiso. Da aprile 2022 la struttura, dopo anni di abbandono, era stata affidata all’A.N.VV.F Terra Nuova, un gruppo della protezione civile. I motivi erano duplici: dare una casa ai volontari e riuscire a presidiare quei luoghi. Dopo poco più di un anno, però, uomini e donne hanno dovuto fare le valigie dopo il distacco, definitivo, di luce, acqua e gas. Non un bel riconoscimento per delle persone che, solo la scorsa estate, hanno realizzato decine di interventi, passando anche le nottate in bianco per salvaguardare il territorio. Non solo. I volontari avevano anche arredato i locali, realizzato una reception, recuperato spazi per le riunioni e i corsi.

Striscia a Villaggio Falcone

Contattato dai cittadini, l’inviato di Striscia la Notizia Ghione è andato a vedere la situazione della struttura, già vandalizzata dopo l’addio della protezione civile. Mobili distrutti, vetri spaccati ed un impianto che si ammalora ogni giorno di più il "bottino" delle telecamere.

La posizione del VI Municipio

Il giornalista ha fatto anche visita al presidente del VI Municipio, Nicola Franco il quale ha detto a Striscia la Notizie le stesse cose che, mesi prima, aveva dichiarato a RomaToday: “Abbiamo chiesto al Comune di farci assegnare l’immobile ma non è giunta mai alcuna risposta”. Una richiesta “propedeutica” alla futura messo a bando della struttura per affidarla a un privato che sia in grado, si spera, di fare attività sportive.