Senza acqua e luce, la protezione civile lascia l'ex centro sportivo Heaven a Villaggio Falcone

Hanno resistito finchè hanno potuto, portandosi le taniche piene d’acqua al bagno o facendo le riunioni col buio. Alla fine, però, la corda si è rotta. Il gruppo della protezione civile A.N.VV.F Terra Nuova ha deciso di interrompere il servizio di guardiania presso l’ex struttura sportiva Heaven di Villaggio Falcone, nel VI Municipio. Una scelta dolorosa visto che quei locali, nel corso del tempo, erano diventati anche la sede della protezione civile. A tutto, però, c’è un limite e dopo il distacco della corrente elettrica i volontari hanno deciso di andarsene.

Il servizio di guardiania

La protezione civile diventa, ufficialmente, custode dell’ex centro sportivo Heaven Sporting Club, su via Don Primo Mazzolari, ad aprile 2022. Il centro, infatti, era in stato di abbandono e veniva regolarmente vandalizzato. Così, per evitare che la situazione degenerasse il presidente del VI Municipio Nicola Franco aveva deciso, con un’ordinanza, di affidare all’ A.N.VV.F Terra Nuova la cura di quei luoghi.

A raccontare questa esperienza a RomaToday è Ivo Mirabella, rappresentante legale del gruppo di volontari. “La zona di Villagio Falcone è difficile, c’era il rischio che il centro venisse anche occupato” racconta. Mirabella, insieme ai suoi colleghi, avevano pensato che effettuare servizio di guardania presso l’Heaven fosse un’occasione d’oro. Ai tempi, infatti, non avevano una sede: “abbiamo valutato la cosa e, alla fine, abbiamo accettato. Pian piano quei locali sono diventati un vero punto di riferimento”. I volontari hanno quindi arredato i locali, realizzato una reception, recuperato spazi per le riunioni e i corsi.

Via acqua e luce

Ad un anno dall’inizio del servizio, arriva la brutta sorpresa. “Ci accorgiamo – spiega Mirabella – che non c’era più l’acqua. Un vero problema, specialmente per chi doveva andare al bagno. Ci siamo attrezzati con delle taniche ed abbiamo stretto i denti”. Sono rimasti lì per 8 mesi senza acqua, nella speranza che qualcuno, prima o poi, la riattaccasse. Invece, due mesi fa, l’ulteriore beffa: era stata staccata anche la luce. “Siamo andati a controllare il contatore ed era stato tagliato il filo” sottolinea Mirabella. Un problema non da poco: “era estate, facevamo servizio antincendio e arrivavamo la sera che non avevamo neanche l’acqua fresca da bere”. I 20 volontari, a un certo punto, si sono guardati negli occhi ed hanno capito che così non si poteva andare avanti: “Ora siamo a spasso, non abbiamo neanche una sede” conclude Mirabella.

Trattati come bestie

Il presidente del VI Municipio Nicola Franco, colui il quale aveva affidato il servizio ai volontari, si è scagliato contro Roma Capitale, accusandolo di aver tagliato le utenze alla protezione civile: “La struttura è un bene del dipartimento – scrive in una note - è sotto la responsabilità del Comune di Roma. Il ringraziamento per il servizio di guardiania gratuito della protezione civile qual è? Il Campidoglio taglia acqua e luce. Nonostante io abbia inviato dieci lettere all’assessore al Patrimonio Tobia Zevi, il Roma ha fatto vivere come bestie per un anno e tre mesi i volontari della protezione civile. Si capisce bene, dunque, la decisione di congedarsi dal servizio di guardiania”.

Assegnare la struttura ad un privato

Ora c’è un rischio serio. Senza un presidio e visto quanto accadeva in passato, la struttura, abbandonata, rischia di essere nuovamente vandalizzata oppure, nel peggiore dei casi, occupata. Franco si dice pronto ad assegnare, tramite bando, l’ex centro sportivo ad un privato: “Abbiamo chiesto al Comune di farci assegnare l’immobile ma non è giunta mai alcuna risposta. Cosa resta da fare allora? Siamo fortemente preoccupati che ora, senza i volontari, la struttura verrà presa di mira da vandali e criminali”.