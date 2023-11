Villaggio Falcone, la Carovana della legalità ferma la piazza di spaccio

La piazza di spaccio è rimasta chiusa per quasi quattro ore. Un solo, timido, petardo di protesta è stato esploso dai palazzi ma solo quando il gruppo di volontari e forze dell’ordine si trovava lontana. È stata un vero successo la seconda giornata della “Carovana della legalità”, l’evento promosso dalle associazioni e dal VI Municipio, pensato per combattere degrado e criminalità nelle zone più difficili della periferia est della Capitale. Dopo Tor Bella Monaca questa volta è toccato a Villaggio Falcone a Ponte di Nona, un’altra delle piazze di spaccio più grandi della città.

La Carovana della legalità

Capitanati dal prete antispaccio Don Antonio Coluccia, armato del suo immancabile megafono, questa mattina, sabato 4 novembre, si sono radunati i volontari dei comitati di zona di Cdq Catt Colle degli Abeti e il Cdq Nuova Ponte di Nona, Retake di Ponte di Nona, la Protezione Civile Anvvfc Terra Nuova, l’Associazione ANC di Villaggio Prenestino – Castelverde e rappresentanti del mondo politico. C’erano, infatti, il presidente del VI Municipio Nicola Franco, il consigliere Alessandro Agostini e Damiano Malcangi, il consigliere Antonio Muzzone, il consigliere Gianfranco Gasparutto e gli Assessori Chiara Del Guerra, Giovanni Raiola, Romano Amato il vice presidente Andrea la Fortuna e Tiziana Ronzio dell’Associazione TorPiùBella, che ha partecipato attivamente alla giornata. Sul luogo, ovviamente, anche carabinieri, polizia e polizia locale insieme ai mezzi dell’Ama, con gli operatori che hanno aiutato nella pulizia e bonifica del quartiere.

Anni di abbandono

Quando la carovana è arrivata, un abitante ha detto a Nicola Franco che era la prima volta, dopo 13 anni, che qualcuno si faceva vedere in quei luoghi. “Siamo entrati in tutti i palazzi insieme a Don Antonio – racconta Franco a RomaToday – praticamente abbiamo battuto palmo a palmo le case popolari di Villaggio Falcone” dice il presidente che, insieme ai presenti, ha raccolto tonnellate di erbacce e spazzatura.

I ringraziamenti

Mentre venivano svolte le operazioni di pulizia e Don Antonio, col suo megafono, lanciava messaggi contro la droga, le persone, alcune in maniera più timida altre meno, si affacciavano dai palazzi per ringraziare i presenti per quello che stavano facendo: “È stato molto emozionante - riprende Franco – alcuni ci hanno addirittura applaudito. Col tempo arriveremo in tutte le piazze di spaccio del territorio ma non è facile, visto quante ce ne sono. I riflettori, adesso, sono stati accesi anche su Villaggio Falcone e non saranno più spenti”. E se l’ultima volta una volontaria era stata addirittura ferita con una bottigliata, questa volta qualcuno si è “limitato” a far esplodere un petardo lontano dal gruppo, mentre le “sentinelle” dello spaccio monitoravano la situazione.

Denunce, occupazioni e auto abbandonate

Questa giornata si è resa necessaria a seguito delle numerose segnalazioni arrivate al municipio e riguardanti, soprattutto, le occupazioni abusive degli stabili, oltre ai fenomeni legati allo spaccio. Oggi, però, un’ulteriore sorpresa. “Abbiamo trovato una zona piena di macchine abbandonate – sottolinea Franco a RomaToday – una situazione di degrado che aiuta anche lo spaccio. La prossima settimana ci riuniremo con Ater per farle rimuovere".