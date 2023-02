VIDEO | Roma non ha posto per tutti per la scuola dell'obbligo: l'odissea delle famiglie

Bambini senza un banco per la scuola media. E’ il calvario che stanno vivendo le circa 80 famiglie della zona di Ponte di Nona, e quartieri limitrofi. Esuberi nella scuola dell’obbligo che si fa fatica ad accettare. Soprattutto in una città come Roma.

Ci troviamo in un quartiere nato e tirato su nei primi anni del 2000, con migliaia di famiglie, soprattutto coppie giovani, che scelgono di vivere qui. Nuova Ponte di Nona, Colle degli Abeti, le nuove abitazioni tra Villaggio Prenestino, Colle Prenestino e Castelverde. Nel municipio VI delle Torri, dove case e popolazione aumentano, ma le scuole restano sempre insufficienti.

E se dal 2010 in avanti la corsa contro il tempo per sistemare, spostare e creare ex novo le aule era soprattutto tra classi materne ed elementari, ora il problema è (inevitabilmente) per le medie. Con famiglie costrette a fare molti chilometri ogni giorno per portare i figli a scuola, in alcuni casi i plessi sono addirittura differenti nello stesso nucleo famigliare.

RomaToday incontra un gruppo di mamme: “Questo è un incubo con i miei figli che continuano a chiedermi se ho trovato loro la scuola - raccontano -. Tutto perché gli istituti utilizzano criteri diversi”. Ovvero la continuità didattica da un lato, la residenza dall’altro. E c’è chi è stato assegnato addirittura a Settecamini, municipio IV, e ad almeno dieci chilometri di distanza.

“L’emergenza c’è ed è una situazione complessa - spiega Flavia Cerquoni, assessora alla Scuola e Politiche educative del municipio VI di Roma -. Siamo riusciti in parte a ricollocare i bambini nelle scuole del territorio, prevedendo dei lavori dentro i plessi, per chi invece andrà più lontano stiamo provando a predisporre un servizio di trasporto dedicato”.

“L’altro problema secondo noi inaccettabile - dice Federica Tiberi, rappresentante componente genitori -, è che queste famiglie hanno avuto si una collocazione, ma ancora da confermare, perché stiamo ricevendo comunicazioni da parte delle scuole di una ‘presa in carico della domanda’, ma che l’accettazione è ‘subordinata alla formazione delle classi’. Siamo ormai a marzo, e siccome per alcune famiglie questo comporterà dover fare molti chilometri ogni giorno, è importante saperlo subito”.