Ponte di Nona: in via don Primo Mazzolari un parcheggio di 60 posti auto

Via don Primo Mazzolari verso il restyling. A occuparsi degli interventi sarà un’azienda privata che realizzerà opere destinate al pubblico servizio: una rotatoria, un garage co 60 posti auto e un’area verde attrezzata. “Questa iniziativa è solo la prima di una lunga serie, abbiamo intenzione di replicare queste opportunità che hanno costo zero per l’amministrazione” ha commentato Nicola Franco, presidente del Municipio VI delle Torri.

Don Primo Mazzolari, tra Ponte di Nona vecchia e Colle degli Abeti, è la strada che collega via don Puglisi con via delle Riserva Nuova. Lungo il tratto, nei pressi della scuola I.C. ‘Emma Castelnuovo’ un’azienda privata interverrà per costruire opere destinate agli abitanti del quartiere e di quelli limitrofi. “Dopo sei anni di attese burocratiche, sono bastati tre mesi di buona amministrazione per sbloccare l’avvio di una manifestazione d’interesse per le opere di via Don Primo Mazzolari” ha spiegato Franco.

Nel dettaglio: “Ai sensi dell’articolo 20 del Decreto 50/2016 del Codice dei Contratti Pubblici, denominato ‘Opera pubblica a spese del privato’, infatti, siamo estremamente felici di lanciare questa manifestazione per trovare gli operatori disponibili a finanziare queste opere pubbliche in via Don Primo Mazzolari”.

A commentare l’iniziativa anche Laura Arnetoli, consigliera M5s e attuale presidente della commissione trasparenza di viale Cambellotti. “È un’iniziativa nata durante la passata amministrazione, quando eravamo al governo del Municipio. Sono contenta del suo avvio e sono certa che nei prossimi dieci mesi continueremo a vedere i frutti del nostro lavoro”.