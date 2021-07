A Nuova Ponte di Nona monta la rabbia dei cittadini: "Le strade sono un colabrodo"

/ Via Raoul Chiodelli, 71

“I lavori avrebbero già dovuto iniziare, se ne parla da un anno ma le strade sono ancora una groviera”. A parlare è Roberto Santilli del comitato di quartiere Nuova Ponte di Nona che da tempo attende la manutenzione straordinaria annunciata in via Raoul Chiodelli, nella periferia est della città.

Durante lo scorso mese di maggio, dai cittadini di Nuova Ponte di Nona, uno dei quartieri del sesto municipio una nuova ennesima richiesta di intervento. “Da un’intervista al vostro giornale (qui), l’assessore ai lavori pubblici aveva annunciato l’inizio dei lavori entro giugno ma siamo a luglio e ancora nulla di fatto – ha proseguito Santilli – Su queste strade ci rimettiamo i cerchioni e a nostre spese, ovviamente, li ripariamo”.

Raggiunto dalla nostra redazione, Sergio Nicastro, delegato ai lavori pubblici del parlamentino di viale Cambellotti ha detto: “I lavori inizieranno la prossima settimana, dureranno quindici giorni e interesseranno il tratto compreso tra la rotatoria di via Capetti alla rotatoria di via Ponte di Nona”. Nel frattempo proseguono gli interventi in viale Paolo Ferdinando Quaglia, a Tor Bella Monaca.