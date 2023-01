Il rugby sbarca alle Torri e cerca casa

“Il nostro sogno nel cassetto è quello di arrivare ad avere un campo tutto nostro che possa diventare il nostro club house, un punto di ritrovo, un luogo di sperimentazione e crescita per tutti coloro che amano lo sport e hanno a cuore il futuro dei ragazzi, troppo spesso privati di spazi e opportunità”. A parlare è Lucio Formicola, mister e cofondatore della Gabii Rugby, appena sbarcata nel Municipio VI. Un ingresso in grande stile che i nuovi sportivi annunciano con una festa dello sport, dal titolo ‘Orazi e Curiazi’.

La squadra nasce in pandemia, poi l’arrivo alle Torri

La società Gabii Rugby è nata durante la pandemia, grazie al progetto di tre ‘vecchi’ compagni di squadra, con lo scopo di non abbandonare i bambini in un momento storico di particolari restrizioni. Dai campi di Valle Martella, è approdata a Roma Est, su via Casilina e si allena al centro Le Palme. Con gli anni, il piccolo esperimento sportivo e sociale, è diventata una società con 50 iscritti e tre squadre suddivise per categorie (Under 7, Under 9 e Under 11). Una squadra che guarda al futuro: “Stiamo crescendo sempre di più, soprattutto dopo aver portato il rugby nelle scuole del territorio con piccoli progetti di educazione e sport che hanno conquistato i bambini. Ogni giorno accogliamo nuovi ragazzi che scelgono di provare questo sport, che mette al centro valori importanti come il rispetto dell’avversario, l’integrazione e l’accoglienza. “Abbiamo alle spalle una stagione sportiva davvero soddisfacente; nonostante la nostra giovane età siamo riusciti a vincere competizioni importanti e, tuttavia, non è questo che ci spinge ad andare avanti quanto piuttosto la volontà di creare nuove opportunità di crescita per i più piccoli e di contrastare la povertà educativa”.

‘Orazi e Curiazi’: la festa dello sport

La società impegnata nello sport ha promosso un evento per far conoscere il rugby in Municipio VI. L’evento, dal titolo ‘Orazi e Curiazi’, si svolgerà domenica 29 gennaio, a partire dalle ore 10. L’appuntamento, organizzato dall’A.S.D. Gabii Rugby con il patrocinio del Municipio VI e il sostegno del Comitato regionale FIR, sarà l’occasione di rendere protagonisti i bambini. “Questa iniziativa nasce dalla volontà di presentare il rugby e le sue potenzialità al territorio che ci ospita ma che ancora conosce poco questo meraviglioso sport, attraverso una divertente sfida che metterà al centro la categoria UNDER 7” ha detto Formicola. Il titolo del tema richiama la vecchia tradizione legata alla storica guerra tra Roma e Albalonga, conclusasi con la battaglia tra i fratelli Oriazi e Curiazi. In questo appuntamento sportivo si sfideranno alcune squadre di Roma città, la Rugby Roma, la Capitolina e le Fiamme Oro in rappresentanza degli Orazi, e altre di fuori Roma, la Gabii Rugby, Colleferro, Civitavecchia e i Falchi di Monterodondo che rappresenteranno simbolicamente i Curiazi.