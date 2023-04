Alle Torri arrivano le prime tre fototrappole per fermare gli zozzoni

Tre fototrappole sono state posizionate in punti strategici del Municipio Roma VI delle Torri con l’obiettivo di fermare gli sversamenti illeciti e punire gli zozzoni. “Sono attive da qualche giorno e hanno già dato i loro risultati” ha detto Gabriele Manzo, presidente della commissione Patrimonio e Sicurezza di viale Cambellotti.

Il Municipio degli sversamenti abusivi

Numerose le discariche a cielo aperto sul territorio del Municipio Roma VI delle Torri, nella periferia est di Roma. Tra i punti più critici, segnalati anche da cittadini, associazioni e comitati, figurano i terreni dei quartieri Colle degli Abeti, Villaggio Falcone ma anche Due Leoni, Colle del Sole e Tor Bella Monaca. Nei giorni scorsi, dalle pagine di Dossier, abbiamo mappato le discariche abusive maggiormente rilevanti: quella dei serbatoi d’auto a Due Leoni, gli inerti e le lamiere di auto in via delle Cerquete, ancora in via Laerte a Torre Angela e nel cantiere mai finito dell’asse Modolo-Borutta. Recentemente sono state avviate le operazioni di bonifica della discarica situata tra via Amico Aspertini e via di Tor Bella Monaca, nell’omonimo quartiere a est di Roma: sul terreno, a lavori ultimati, verrà avviata la cantierizzazione per il parkour.

L’installazione delle fototrappole

A novembre dello scorso anno, per contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti, trenta comitati si sono uniti per chiedere al sindaco Gualtieri il potenziamento del Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia locale di Roma Capitale che però è stato smantellato. Gli agenti erano attivi soprattutto nell’installazione delle fototrappole e le contravvenzioni ai trasgressori. “Le tre fototrappole che abbiamo posizionato – ha spiegato Manzo – sono state acquistate dalla Polizia locale, le immagini verranno lavorate al comando e al reparto della tutela ambientale”. Ha concluso: “L’obiettivo è punire più trasgressori possibili così da contrastare in maniera efficace lo sversamento illecito di cui è vittima il nostro territorio”.