Centro Serena, gli abitanti: "Chiediamo sicurezza stradale e decoro"

Via Padre Agostino Fioravanti avrà la segnaletica stradale orizzontale e verticale. Lo ha deciso il municipio Roma VI delle Torri approvando una risoluzione nei giorni scorsi. Non solo. A viale Cambellotti si valuta anche l'installazione di attraversamenti pedonali rialzati e l'inversione del segnale 'stop' da via Carosi a via Fioravanti.

"Questa è l'unica strada di accesso al quartiere e chi la percorre lo fa a forte velocità" ha spiegato ai nostri taccuini Andreina Damiani, portavoce degli abitanti del Centro Serena, un comprensorio di case non lontano da via don Primo Mazzolari, posizionato tra i quartieri Ponte di Nona e Colle degli Abeti. "I bambini e gli anziani rischiano molto – ha aggiunto – perché si procede a folle velocità anche nei pressi dell'entrata del parco, dove è ubicata la fontanella". E il parco, che collega la via Prenestina al Centro Serena, è un altro nervo scoperto per gli abitanti della zona che ne denunciano da tempo l'assenza di manutenzione.

"Ormai l'erba è cresciuta a dismisura, il parco resta aperto anche di notte, non è manutenuto ne controllato e questo sta diventando un problema – hanno proseguito dal Centro Serena, spiegando – Durante il lockdown, per controllare che nessuno evadesse il divieto di rimanere a casa, lo spazio era super controllato anche con pattuglie all'interno, adesso nessuno se ne cura più". Intanto, un primo passo è stato fatto con l'approvazione della risoluzione in consiglio municipale che impegna il presidente Nicola Franco e l'assessore di competenza a mettere in sicurezza via Fioravanti.