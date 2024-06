Roma Est, i comitati preparano i ricorsi contro l'impianto a biomasse. Fermare l'opera però è quasi impossibile

Si tenterà un ricorso al Tar anche se, allo stato attuale, fermare il progetto è quasi impossibile. Giovedì 6 giugno i comitati di quartiere dell’area Prenestina si sono riuniti per discutere della realizzazione dell’impianto a biomasse che dovrebbe sorgere tra Colle Monfortani e Colle Prenestino. Parliamo di un’opera il cui iter realizzativo si era fermato ad aprile del 2021. A fine maggio di quest’anno, invece, il colpo di scena con il via libera al progetto da parte degli uffici della Regione Lazio.

L’incontro

Appresa la notizia, i volontari del CdQ Colle Prenestino, Colle Monfortani, Nuovo Prato Fiorito, Nuova Ponte di Nona, Nuova Tor Bella Monaca e il Cau Comitati e Associazioni Uniti municipio VI si sono dati appuntamento al centro anziani di Colle Prenestino per discutere della vicenda. Presenti all’incontro anche i consiglieri municipali di opposizione Flavio Mancini e Laura Arnetoli, con quest’ultima molto critica nei confronti della maggioranza, assente all’appuntamento.

Quanto emerso è che il progetto, ormai, ha avuto tutti i via libera necessari. L’unica strada per “fermarlo” sarebbe quella di un ricorso al Tar del Lazio anche se ci sono molte perplessità. L’Agricola Salone, il privato che vuole realizzare l’impianto, aveva presentato ricorso al tribunale amministrativo già nel 2021, dopo che la conferenza dei servizi aveva dato il suo parere negativo all’opera. Il Tar ha dato ragione all’azienda che, seguendo determinate prescrizioni dei giudici, ha aggiornato il progetto superando, poi, il resto degli ostacoli amministrativi e burocratici. Tra l’altro, ha ottenuto il via libera anche dall’Arpa Lazio per la questione degli odori, una delle preoccupazioni maggiori dei residenti.

La posizione del VI Municipio

In tutta questa vicenda il VI Municipio voterà, il prossimo 13 giugno, un atto già approvato presso la commissione ambiente. Nel documento, in sintesi, si esprime vicinanza a cittadini e comitati. Di più, viste anche le competenze, non si può fare. Del resto, come sottolineato, il via libera all’impianto è frutto di una decisione meramente tecnica.

Le preoccupazioni dei cittadini

Oltre alla questione ambientale dovuta alla realizzazione di un impianto che, complessivamente, occuperà 41.300 metri quadrati, c’è la questione del traffico lungo la via Prenestina. La struttura andrà a trattare 70 mila tonnellate l’anno di rifiuti organici che, gioco forza, dovranno essere trasportati con i camion. I comitati temono ricadute pesanti su una viabilità già congestionata dal normale flusso veicolare.