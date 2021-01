Arriva la campagna elettorale e Raggi (come aveva fatto il Pd) si ricorda che a Ponte di Nona si paga un pedaggio

Virginia Raggi ha scritto al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiedere un incontro con lo scopo di risolvere il disagio ai residenti del sesto Municipio: ovvero eliminare il pagamento del pedaggio al casello urbano della A24. Dal Comune hanno fatto sapere che si tratta di un’occasione importante per gestire la viabilità della complanare.

Non c’è campagna elettorale senza la volontà di eliminare il pedaggio al casello di Ponte di Nona: era successo per le amministrative del 2016 e di nuovo, ora, per le prossime del 2021: prima il Pd, poi il Movimento Cinque Stelle. Intanto per i residenti la situazione non cambia di un centesimo: il pagamento dell’obolo per circolare all’interno della città di Roma resta. Nessun effetto hanno sortito fino ad ora le tante manifestazioni messe in campo dai cittadini, in quartiere come nei luoghi istituzionali.

Nel 2016 fu un incontro al Nazareno a mettere nero su bianco l’intenzione piddina di eliminare il casello. A onor del vero, nel 2015 anche l’allora consigliere grillino Enrico Stefano, aveva chiesto l’eliminazione del pedaggio ma la quadra non è stata trovata neppure quando a governare municipio, comune e governo sono stati esponenti politici dello stesso partito. Come nel 2019 quando l’assessorato alla mobilità del sesto municipio ha chiesto al ministro di eliminare il pedaggio. Sono seguite poi richieste da consiglieri municipali di viale Cambellotti, ancora dal PD (Fabrizio Compagnone) e dal gruppo Misto (Dario Nanni).

A pochi mesi dalla chiamata alle urne torna puntuale la richiesta ‘Vogliamo eliminare il pedaggio’. Dal Comune hanno spiegato: “Tra Campidoglio e Mit è in corso da mesi un'interlocuzione su questo tema”.