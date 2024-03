VI Municipio, ecco come si trasformerà l’area verde di via Marcello Candia

Giochi, campi sportivi e spazi per la cultura ma senza dimenticare la sicurezza e la manutenzione dei luoghi. L’area verde di via Marcello Candiani, tra Ponte di Nona Vecchia e Villaggio Falcone, è stata inserita nella lista dei primi 21 interventi del progetto “100 parchi per Roma”. parliamo del piano che prevede il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione di cento parchi e aree verdi della città in 10 anni, restituendole alla piena fruibilità pubblica. Un investimento, per quanto riguarda i primi interventi, da 63 milioni di euro, dei quali 1,6 milioni saranno destinati proprio al parco del VI municipio.

Il progetto dell’area verde

L’area si sviluppa su 14 mila metri quadrati, a poche centinaia di metri dalla via Prenestina. Attualmente il parco è abbandonato e in completo stato di degrado, tra inferriate rotte, erba alta e rifiuti che si accumulano un po’ ovunque. Un vero e proprio buco urbano che, in futuro, tornerà a disposizione dei cittadini.

L’intervento prevede la trasformazione dell’area in un’ampia piazza alberata con tanti giardini. Al centro sorgerà uno spazio polivalente che sarà attraversato da un percorso ciclopedonale. È prevista anche la posa di un chiosco che verrà destinato al presidio dell’area per aumentarne la sicurezza e, soprattutto, metterla al riparo da eventuali atti vandalici.

Campi, orti giardino e chioschi

Verrà realizzato un ampio spazio per il parcheggio alberato che fa da filtro lungo la strada. Al centro dell’area c’è un ex laghetto, oggi completamente vuoto. al suo posto ci sarà una piazza dove sorgerà anche un chiosco. Al di sopra, invece, verrà installata una cisterna per l’irrigazione. Ci saranno anche giochi per i bambini ed attrezzi ginnici per gli adulti, rigorosamente posizionati sotto le jacarande. Un campo sportivo multifunzionale e gli orti giardino completeranno l’opera.

Alberi e videosorveglianza

Ovviamente il progetto prevede anche la riqualificazione di spazi già esistenti e la posa di pavimentazioni drenanti. Attenzione anche alla natura, con gli alberi caducifoglie che verranno dotati di impalcate alte per garantire fresco ed ombra a chi si troverà all’interno dell’area. Infine, ci saranno anche un nuovo impianto di illuminazione e un sistema di videosorveglianza.

“Continua l’enorme lavoro di Roma Capitale sulle aree verdi del Vi municipio – afferma il consigliere municipale del Pd, Fabrizio Compagnone - un intervento significativo su una zona delicata come Ponte di Nona Vecchia e Villaggio Falcone in via Marcello Candia che prevede una riqualificazione importante della zona a verde con aree giochi, video sorveglianza e tanto altro. Siamo, anche, dove serve. La strada è ancora lunga, ma sicuramente quella giusta”.