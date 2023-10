A Ponte di Nona la prima festa del cohousing

A Casa Crocca, a Ponte di Nona si è svolto l’evento “Tanti cuori e una capanna”, la prima festa dei cohousing di Roma, gli appartamenti in cui vivono piccoli gruppi di anziani con il supporto di personale qualificato.

Ad oggi nella Capitale sono presenti ben 5 cohousing che non rappresentano solo un semplice alloggio. L’assessore alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari ha infatti sottolineato l’importanza dei cohousing: “Rappresentano una scelta di vita per tanti anziani che decidono di convivere con altre persone per combattere la solitudine. Con i fondi del Pnrr saremo in grado di finanziare altri progetti e di valorizzare ancora di più la realtà dei cohousing. Un pomeriggio di festa animato da stornelli romani, aperto al quartiere e ai vicini di casa per raccontare come concretamente vivere insieme si può e si sta anche meglio".