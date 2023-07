Prato Fiorito, a settembre la posa della prima pietra del nuovo asilo “Il Girasole”

Già in questi giorni sono in corso i sopralluoghi per fare in modo che il 27 settembre sia tutto pronto per la posa della prima pietra. Poi, occorrerà attendere fino a settembre 2024 ma, dopo anni, Prato Fiorito avrà il suo asilo nido. “Il Girasole”, questo il nome che avrà la scuola dedicata ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni, sorgerà nell’area dove si trova attualmente la scuola dell’infanzia Prato Fiorito, al civico 58. 30 posti per altrettanti bambini e bambine che potranno godere di uno spazio di circa 600 metri quadri tra aree interne ed esterne.

Prato Fiorito senza nidi

Come detto, il quartiere di Prato Fiorito risulta privo di posti comunali relativi agli asili nido dedicati ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni. Un problema importante per le famiglie della zona, costrette quindi “ad emigrare” verso altri quartieri per portare i propri piccoli al nido. Per questo motivo l’assessora alle politiche scolastico del VI Municipio, Flavia Cerquoni, ha voluto rispondere all’avviso pubblico regionale nell’ambito dei fondi ministeriali per lavori finanziati alla costruzione di poli per l’infanzia pubblica, nella linea di intervento “C”. Grazie a questo, verranno investiti in tutto 900 mila euro, 600 mila dal ministero dell’istruzione e 300 mila dal Comune di Roma.

Il nuovo asilo nido

L’edificio da realizzare è un padiglione indipendente immerso nel verde, disposto su un unico livello e direttamente collegato all’area esterna di pertinenza, senza alcuna barriera architettonica per facilitare l’accesso e il transito di passeggini e portatori di handicap. Come detto, il nuovo asilo avrà 30 posti. Ci saranno tre sezioni distinte in “spazio pranzo”, “spazio sonno” e “spazio ricreativo”, oltre ovviamente alle aree per il personale. Il progetto preliminare era stato approvato dalla giunta municipale il 7 ottobre del 2022 e veniva ammesso a finanziamento il 19 dicembre dello stesso anno. Con un’ultima direttiva di giunta approvata oggi, venerdì 7 luglio, l’assessorato alle politiche scolastiche ha dato mandato alla direzione tecnica di realizzare la posa della prima pietra dei lavori il 27 settembre 2023 e di terminare la costruzione dell’asilo “Il Girasole” a settembre 2024.

"È una vittoria per tutto il territorio – scrivono, in una nota congiunta, l’assessora Flavia Cerquoni e il presidente del VI Municipio, Nicola Franco - una nuova struttura educativa che accoglierà 30 bambini. Parlare di politiche per le famiglie significa fornire alle famiglie stesse servizi di prossimità. Questo è il nostro obiettivo”.