Prato Fiorito, il polifunzionale è ancora chiuso. La denuncia del consorzio: “Sei mesi di nulla”

Il polifunzionale di Prato Fiorito è ancora chiuso in stato di abbandono. La sterzata che consorzio e cittadini attendevano di vedere con l’insediamento della nuova giunta comunale ancora c’è stata e dalla periferia arriva la denuncia: “Cinque mesi di nulla”. A parlare con Roma Today è Doriana Mastropietro, presidente del Consorzio Acru che da anni chiede l’apertura della struttura di via Lascari. In stallo anche l’iter per consegnare il polifunzionale di Villa Verde, entrambi sul territorio del Sesto Municipio.

Una serie di cavilli burocratici e di competenze hanno reso i polifunzionali delle Torri ‘cattedrali nel deserto’. La loro costruzione è stata ultimata da tempo ma per l’apertura la strada sembra ancora in salita. “È stato rimosso anche il contatore – ha spiegato Mastropietro – Poi non riusciamo a pagare le utenze considerata la fase di stallo a seguito della delibera capitolina che risale alla scorsa estate. Eppure i fondi ci sono, ci autorizzassero dal Comune a pagare le utenze per poi utilizzare la disponibilità a bilancio”.

Intanto, già oggetto di numerosi tentativi di occupazione, il polifunzionale di via Lascari continua a perpetrare nel degrado con il deterioramento della struttura. “Questa amministrazione aveva promesso di intervenire ma nonostante i sopralluoghi non è cambiato nulla. Abbiamo scritto all’assessore Catarci e al Dipartimento e aspettiamo delle risposte” ha concluso. Intanto, nei prossimi giorni, l’immobile verrà aperto dal consorzio e sarà utilizzato come base di stoccaggio per vivere da inviare in Ucraina.