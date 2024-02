Prato Fiorito, i carabinieri entrano in possesso dei locali della criminalità organizzata

Un edificio che prima veniva utilizzato da criminali verrà gestito, d’ora in avanti, dai volontari dell’associazione nazionale carabinieri. Sabato 17 febbraio, si è svolta la cerimonia di consegna dell’immobile alla sezione e gruppo di volontariato associazione nazionale carabinieri di Villaggio Prenestino Castelverde. Un evento molto partecipato grazie al quale il territorio avrà un ulteriore presidio di legalità a Prato Fiorito, su via Mamoiada.

L’inaugurazione

Alla cerimonia era presente anche il presidente del VI Municipio, Nicola Franco. L’edificio, infatti, era entrato a far parte del patrimonio del Municipio ed è stato poi destinato ai volontari, per un utilizzo “pubblico – sociale”. Segno forte e tangibile di come le istituzioni, forze dell’ordine e comunità possano insieme contribuire a ripristinare la legalità lì dove fatica ad essere presente” ha detto Franco.

Il minisindaco ha ringraziato anche Paolo Meliddo, presidente dei volontari, “per aver accolto con prontezza la richiesta del Municipio Roma VI delle Torri a prendere in custodia l’immobile”. Erano presenti all’evento anche il presidente dell’Anc regionale e i comandanti dei carabinieri del gruppo di Frascati, Tivoli, Tor Bella Monaca e San Vittorino. “Un male, quello dell’ illegalità, che può essere vinto solo attraverso un impegno collettivo così come noi stiamo cercando di fare” ha detto ancora Franco.