Ponte di Nona, tornano le altalene nel parco del quartiere

Le altalene sono tornate ma, intanto, stanno sparendo le panchine. Siamo a Ponte di Nona, su via Raoul Chiodelli. Qui sorge il parco Sinisgalli, un’area che è un vero e proprio punto di riferimento del quartiere. Il parco, di recente, era stato oggetto di diversi interventi di riqualificazione. Peccato che, prima ancora di essere ufficialmente inaugurato, erano state smontate e rubate tre altalene. Pochi giorni dopo sono cominciati a sparire anche pezzi delle panchine presenti nel parco.

Le nuove altalene

Gli uffici municipale del verde e aree ludiche, una volta appresa la notizia del furto di tre altalene, hanno provveduto ad acquistarne di nuove che sono state installate nella giornata di giovedì 4 aprile. "Vinciamo noi" ha commentato, sui social, il consigliere Emanuele Licopodio. Si tratta di due altalene per i più piccoli e di una grande a rete. Bambini e bambine, adesso, potranno tornare a giocare. Peccato che i genitori che li accompagnano lì non sanno più dove mettersi seduti.

Via le panchine

Le prime sparizioni sono state registrate a Pasqua. Giorno dopo giorno, con un lavoro certosino, ignoti hanno smontato le assi di legno delle panchine del parco. Sembra quasi che qualcuno, dopo il furto delle altalene, si stia facendo il suo personale parco privato utilizzando, però, arredi e giochi pubblici.

Non è la prima volta che vengono rubati pezzi di panchine e la tecnica è sempre la stessa: si smonta prima il legno e, poi, si torna per prelevare anche la parte in ferro delle sedute. Era accaduto già anni fa quando, nella parte più lontana dai giochi, era stata intitolata una panchina a Maria, una donna molto nota nel quartiere, divenuta una sorta di mascotte del parco. I ladri, con calma olimpica, hanno pazientemente smontato l’arredo fino a farlo sparire completamente.

Telecamere

Ecco quindi che gli abitanti della zona e, soprattutto, i fruitori del parco, sono tornati a chiedere l’installazione di telecamere di videosorveglianza per arginare questi fenomeni. A RomaToday, l’assessora Chiara del Guerra aveva aperto a questa ipotesi seppur con un pizzico di amarezza: “Telecamere? Possono servire ma così diventiamo un grande fratello per cercare di darci delle regole”.