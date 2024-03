Ponte di Nona, rubate le nuove altalene al parco Sinisgalli

Il parco non era stato ancora inaugurato. Lo si sarebbe fatto a breve, invitando bambini e famiglie a vedere i nuovi giochi in un’area da poco riqualificata. Invece, nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 marzo, qualcuno ha pensato bene di portarsi via le nuove altalene del parco Sinisgalli, a Nuova Ponte di Nona su via Raoul Chiodelli, nel VI municipio.

Nuovi giochi

Il parco era stato oggetto di diversi interventi di riqualificazione previsti dall’accordo quadro del dipartimento ambiente teso proprio a sistemare le aree ludiche di Roma. Appena due settimane fa erano terminati i lavori, durati circa un mese, ed erano state tolti i “sigilli” bianco e rossi di Roma Capitale. Si attendeva solo l’inaugurazione ufficiale che, evidentemente, dovrà attendere.

Il vecchio “ponte” presente all’interno è stato sostituito. È stato realizzato un nuovo percorso ludico ed installati diversi giochi in tutta l’area. Sono state anche “coraggiosamente” posizionate delle campane che, in passato, erano state puntualmente rubate. Infine, erano state riposizionate tre altalene: una a rete, un cestello per i più i piccoli e due classiche per i più grandi: le prime due sono misteriosamente sparite.

Vetri ovunque

Sotto le altalene, inoltre, è stato posizionato il tappeto anti trauma. Peccato, lamentano le famiglie, che dove non manchi questo materiale si trovino pezzi più o meno grandi di vetro, disseminati un poco in tutta l’area. “Servirà probabilmente un intervento di bonifica” spiega, a RomaToday, l’assessora del VI Municipio Chiara Del Guerra, chiamata proprio da chi frequenta il parco il giorno dopo la triste scoperta delle altalene mancanti.

“Abbiamo già informato il nostro ufficio tecnico che contatterà poi il dipartimento ambiente del Comune di Roma- afferma Del Guerra – sono stati tolti anche i ganci delle altalene, forse per utilizzarle da qualche altra parte. Tutto questo ti lascia molto amaro in bocca. Si fa tanto, tra mille difficoltà, e poi si rovina tutto in un’area piena di bambini che aspettavano questi giochi da tempo. Questa, poi, è una zona senza criticità particolari anche se qualche atto vandalico c’è e c’è stato. Parliamo soprattutto di panchine spostate, altre bruciate e danneggiamenti vari". In passato, inoltre, erano state ritrovate anche polpette sospette con dei chiodi al loro interno. "Telecamere? Possono servire ma così diventiamo un grande fratello per cercare di darci delle regole”.