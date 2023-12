Ponte di Nona, stanziati i fondi per completare la ciclabile fantasma

Il problema non è definitivamente risolto ma, almeno, si è riusciti a compiere un passo importante. Avrà finalmente un senso la pista ciclabile di Ponte di Nona, diventata tristemente famosa perché, di fatto, non porta da nessuna parte.

Fondi per il completamento

Con l’approvazione del bilancio capitolino, infatti, sono stati stanziati 100 mila euro per il completamento della pista ciclabile dalla rotatoria di via Enrico Forlanini, passando in prossimità della rotatoria di via Collatina, fino alla stazione ferroviaria di Ponte di Nona. I fondi sono stati chiesti con un emendamento presentato dal consigliere capitolino Dario Nanni. Con questi soldi la ciclabile avrà finalmente un obiettivo ovvero quello di portare ciclisti (e pedoni) nello scalo di quartiere e dare finalmente un senso all’opera.

La pista

L’attuale tracciato corre da via Gustavo Colonnetti e arriva a via Enrico Forlanini e lì si ferma, letteralmente. A fine novembre, lo stesso Nanni aveva presentato una mozione, poi approvata dall’Assemblea capitolina, con la quale si impegnava il Comune a completare la “ciclabile fantasma”.

La pista, lunga circa 800 metri, è uno dei tanti interventi realizzati a Roma all’inizio del 2021 che sarebbero dovuti servire a collegare tra loro quartieri e quadranti della città e mettere a sistema gli stessi centri urbani con parcheggi di scambio, stazioni ferroviarie o altre piste ciclabili.

Non finisce qui

Ovviamente, lo stanziamento dei fondi e la mozione approvata non garantiscano che l’opera verrà realizzata. “Continuerò a seguire la vicenda per fare in modo che la pista venga completata – dice, a RomaToday, il consigliere Dario Nanni - la pista ad oggi è totalmente inutilizzabile perché non collegata a nessun luogo strategico della zona e neanche usufruibile dagli stessi ciclisti che per fare qualche chilometro dovrebbero attraversarla più volte avanti e indietro. Per questo, ringrazio anche RomaToday che ha seguito da vicino la vicenda”.