Ponte di Nona, i cittadini protestano contro l'ex hotel occupato

I fuochi d’artificio, nonostante l’ordinanza, hanno riacceso i riflettori sull’ex Hotel Roma Est di Ponte di Nona. Uno stabile chiuso dal 2014 e che, nel corso degli anni, è stato utilizzato anche come un centro di accoglienza provvisorio per richiedenti asilo. Da tempo, ormai, l’edificio risulta occupato. Lo scorso anno, infatti, un gruppo di 13 persone ha cominciato a vivere nell’ex struttura alberghiera, numero che si è rimpinguato nel corso dei mesi. I cittadini del VI municipio, intanto, si chiedono quando terminerà questa situazione che, secondo le segnalazioni, crea non poche preoccupazioni a chi vive in zona.

La notte di Capodanno

“Che grande gioia ieri sera vedere che i rom che occupano l'hotel a via Grappelli non hanno i soldi per un affitto o un mutuo, ma i soldi per i fuochi di artificio li hanno eccome. Poverini proprio. Quel l'Hotel dentro è diventato una discarica” scrive un utente anonimo, parlando di capodanno, su uno dei tanti gruppi Facebook dedicati a Ponte di Nona. “Poi la mattina passeggi per il quartiere e li trovi a dar fastidio alla gente a chiedere soldi” aggiunge l’utente.

L’hotel occupato

L’ex hotel è di proprietà del gruppo Marronaro, un'impresa edile che opera da oltre cinquant'anni nel settore delle costruzioni nel centro Italia. Secondo quanto risulta a RomaToday, la società avrebbe già presentato un esposto querela per chiedere lo sgombero dei locali. L’intenzione del gruppo, infatti, sarebbe quello di demolire l’ex hotel per realizzare degli appartamenti. Contattati per avere altre delucidazioni sulla situazione, i rappresentanti del gruppo Marronaro hanno preferito non rilasciare dichiarazioni.

Presto lo sgombero

“La proprietà è privata, come amministrazione non abbiamo competenza ma abbiamo segnalato più volte questa situazione” spiega, a Romatoday, il presidente del VI Municipio, Nicola Franco. “Abbiamo avvisato la stazione di Settecamini e segnalato anche al prefetto questa situazione. È nell’elenco degli sgomberi da fare” sottolinea Franco. Sgomberi che ci sono già stati nel corso degli anni passati, come quello avvenuto nel 2015.