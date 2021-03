Nuova Ponte di Nona, i cittadini chiedono più collegamenti alla stazione ferroviaria

Dare maggiore centralità alla stazione ferroviaria di Nuova Ponte di Nona. È questo l’obiettivo che il comitato di quartiere, rispondendo alle richieste dei cittadini, intende realizzare. E per farlo chiede un numero maggiore di collegamenti dei mezzi pubblici alla stazione, così che possa diventare un vero e proprio 'hub' fuori dal Grande Raccordo Anulare.

La stazione di Nuova Ponte di Nona consente di mettere in collegamento parte del versante est del sesto municipio con le stazioni centrali quali Termini e Tiburtina. Grazie al passaggio di 94 treni giornalieri, lo scalo ferroviario di Roma est è utilizzato da studenti e pendolari ogni giorno. “Utilizzare i treni per raggiungere il centro città, potrebbe diventare anche un’alternativa ai bus – ha spiegato al nostro giornale Dario Musolino, presidente del comitato di quartiere Nuova Ponte di Nona che nei giorni scorsi ha inviato richiesta in Dipartimento – Ma servono più collegamenti tra i mezzi pubblici e la stazione".

Nello specifico, le richieste dei cittadini puntano a dare un ruolo più centrale alla stazione nell’ambito della mobilità. Tra i loro suggerimenti: lo spostamento del capolinea del bus 055 al piazzale della stazione e il passaggio, presso lo stallo di Nuova Ponte di Nona, della linea 075 che attualmente serve il vicino quartiere Colle degli Abeti. “In questo modo anche da Colle degli Abeti sarà possibile giungere direttamente alla stazione di Nuova Ponte di Nona” ha aggiunto Musolino che, a nome del comitato, auspica un maggiore interesse da parte delle amministrazioni nei confronti della stazione ferroviaria.