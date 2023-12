Ponte di Nona, il centro raccolta di via del Cerroncino è realtà

Non ci sarà più spazio per le discariche abusive. Dopo quattro anni di attesa il centro di raccolta rifiuti di via Casale del Cerroncino, a Ponte di Nona nel VI municipio, è realtà. Una struttura, il cui progetto risale al 2019, che si sarebbe dovuta avviare a gennaio del 2023. Con l’arrivo delle festività natalizie la bella sorpresa per gli abitanti del quartiere: l’isola ecologica è finalmente funzionante. Il centro è stato inaugurato dall’assessora all’ambiente, agricoltura e ciclo dei rifiuti del Comune di Roma, Sabrina Alfonsi, insieme al direttore generale di Ama S.p.A, Alessandro Filippi e il presidente del Municipio VI, Nicola Franco.

Il centro nell’ex parcheggio

Il centro di raccolta sorge lungo una via che collega il quartiere di Ponte di Nona con la stazione ferroviaria e l’asilo nido di via Luigi Crocco. Lì c’erano dei parcheggi, ben nascosti, utilizzati per anni per conferire illecitamente rifiuti. Frigoriferi, divani, lastre di eternit. In quell’area, per anni, è stato ritrovato di tutto.

La nuova isola ecologica

L’isola ecologica ha una superficie di circa 1.600 metri quadri, ed è collocato sul fronte strada con accessi diretti per gli utenti e per gli automezzi destinati alla movimentazione dei contenitori scarrabili. Tra le principali novità, l’installazione all’ingresso e all’uscita di un monitor che fornirà informazioni sulle campagne di comunicazione, attività aziendali dell’Ama e, in tempo reale, sulla disponibilità ricettiva delle diverse frazioni. Gli utenti potranno accedervi utilizzando direttamente il proprio mezzo, con possibilità di parcheggiare in prossimità degli appositi “cassoni” adibiti alla raccolta. All’ingresso del centro, sorvegliato anche da un sistema di telecamere, è presente un box accoglienza da cui gli operatori Ama aiuteranno i cittadini ad effettuare il corretto conferimento.

Quali rifiuti si possono conferire

I cittadini vi possono conferire gratuitamente i rifiuti ingombranti (letti, divani, materassi, ecc.), le apparecchiature elettriche e elettroniche (i cosiddetti RAEE: computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori, ecc.), legno (mobili, tavole in truciolato, pavimenti, sedie, tavoli, ecc.), metalli (rame, alluminio, ferro, ghisa, scaffalature reti a molle, ecc.) potature e sflaci (ramaglie), calcinacci (derivanti da piccole ristrutturazioni) i rifiuti speciali che richiedono particolari procedure di smaltimento (contenitori con residui di vernici e solventi, pile e oli esausti, ecc.), e tutte le altre tipologie di materiali che non possono e non devono essere conferiti nei cassonetti stradali.

Primo centro del VI municipio

“Questo centro – ha dichiarato Alessandro Filippi, direttore generale Ama – è il primo del suo genere nel municipio VI. Un territorio, purtroppo, soggetto al fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti ingombranti a bordo strada e delle discariche abusive. Servirà la popolosa area di Ponte di Nona, offrendo ai residenti e ai cittadini la possibilità di disfarsi dei rifiuti ingombranti a seconda della tipologia e tutto ciò contribuirà ad incrementare la raccolta differenziata”.

“Con l’apertura di questo nuovo centro di raccolta prosegue il lavoro di efficientamento e potenziamento della rete delle strutture attrezzate per il conferimento gratuito dei materiali ingombranti, elettrici, delle apparecchiature elettroniche, degli inerti e di altri rifiuti che non devono assolutamente essere gettati nei cassonetti - ha dichiarato, in una nota, l’assessora Sabrina Alfonsi - come previsto dal piano per la chiusura del ciclo dei rifiuti, insieme alla realizzazione degli impianti, l’obiettivo è di ampliare la rete delle strutture di prossimità municipale per arrivare a 30 centri di raccolta complessivi”.

Il Centro avrà i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle 7 alle 12 e dalle 14 alle 19; la domenica e i giorni festivi dalle 7 alle 13. Per ciascun turno saranno a disposizione un responsabile della struttura e due operatori ecologici addetti ad assistere gli utenti nel corretto conferimento dei rifiuti. Con il nuovo Centro di Raccolta di via Casale di Cerroncino, salgono a 13 le aree attrezzate di Ama sul territorio attualmente a disposizione dei cittadini.

Lotteria e piano Natale dei rifiuti

A partire dal 27 dicembre e fino al 7 gennaio, il centro di Cerroncino sarà uno degli oltre 50 punti di raccolta della campagna Ama – Comieco – Roma Capitale “Alla carta regalo ci pensiamo noi”. Parliamo dei punti dove poter conferire la carta per ricevere un ticket che servirà, a gennaio, a partecipare ad una lotteria con in palio buoni spesa da 100 euro. Un’iniziativa che, di recente, è stata criticata dal ministro delle infrastrutture Matteo Salvini.

Aperture straordinarie

Per la prima volta, i centri di raccolta saranno aperti in via straordinaria anche nelle giornate del 25 dicembre e primo gennaio. Fino al 31 gennaio 2024 verrà incrementato il servizio di ritiro a domicilio RiciclaCasa e Lavoro: sarà infatti possibile prenotare per poi conferire gratuitamente al piano stradale materiali fino a 4 mc e fino a 3 volte al mese. Il servizio potenziato sarà attivo per le utenze domestiche, box e cantine e per conferimento al piano stradale di materiali oltre i 2 e fino a 4 metri cubi con possibilità di prenotare fino alla fine del mese.