Ponte di Nona, apre il primo centro di raccolta di rifiuti del VI municipio

Doveva essere attivo a gennaio 2023 ma, come si dice in questi casi, meglio tardi che mai. Siamo a Ponte di Nona, nel territorio del VI municipio di Roma. A partire dal 19 dicembre sarà attivo il centro di raccolta ”Cerroncino” di Ama, il primo nel territorio di Tor Bella Monaca e dintorni. Un momento certamente atteso dai residenti della zona visto che, fino a poco tempo fa, l’area dove sorge il centro di raccolta era diventata una grande discarica abusiva a cielo aperto .

Il centro di raccolta

A settembre 2022 l’avvio dei lavori di questa nuova isola ecologica, finanziata dalla Regione Lazio e per la quale si prevde un conferimento di 50mila tonnellate di rifiuti. Un bell’aiuto per la città, specialmente in vista delle festività natalizie. Ai tempi, l’assessore ai rifiuti, Sabrina Alfonsi, aveva parlato di un’apertura prevista già per gennaio 2023. Una previsione troppo ottimistica, certamente. Con quasi un anno di ritardo, però, il centro entrerà ufficialmente in funzione. Lo ha confermato, tra gli altri, anche l’esponente del Pd nel Vi Municipio, Fabrizio Compagnone.

Via Casale del Cerroncino

L’area, purtroppo, era già abituata ai rifiuti da tempo. Diverse sono state le operazioni di bonifica, puntualmente vanificate da nuovi sversamenti di rifiuti. Del resto, via del Cerroncino è una strada molto frequentata, visto che collega il quartiere di Ponte di Nona con la stazione ferroviaria e l’asilo nido di via Luigi Crocco. I parcheggi isolati e lontani da occhi indiscreti sono stati la terra promessa dei pendolari della spazzatura per anni.

Progetto del 2019

Il progetto della nuova isola ecologica, dal costo complessivo di 930 mila euro, risale al 2019. In quell’anno si era svolta la conferenza dei servizi che aveva raccolto i nulla osta di tutti i dipartimenti e gli enti coinvolti superando i limiti, inizialmente posti dal PAU, sulla presunta impossibilità di realizzare l’isola ecologica su particelle a parcheggio. L'area è stata quindi ceduta in comodato d’uso gratuito ad Ama che, così, ha potuto predisporre il progetto e dare vita a questo nuovo centro di raccolta.