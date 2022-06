A Ponte di Nona c'è una pista ciclabile che finisce nel nulla

Una pista ciclabile lunga circa 650 metri con una particolarità di non poco conto: il percorso finisce nel nulla. Siamo nel quartiere Nuova Ponte di Nona, nel Municipio Roma VI delle Torri. Il percorso, realizzato dalla precedente amministrazione a guida Movimento Cinque Stelle, non conduce il ciclista in un nessun luogo utile del territorio. Il gruppo consiliare Lista Calenda del Comune di Roma ha presentato una mozione in aula Giulio Cesare per chiedere interventi di completamento dell'opera. “La richiesta è che la pista ciclabile venga collegata alla stazione ferroviaria, ai servizi commerciali e al parco archeologico – ha commentato Dario Nanni – Anche su quest'ultimo è stato presentato un atto, considerate le condizioni di degrado e abbandono in cui versa”.

La pista ciclabile collega il tratto di strada compreso tra via Gustavo Colonnetti e via Enrico Forlanini, in prossimità della rotonda con via Collatina. Si tratta di un percorso lungo poco meno di 700 metri che però è di supporto discutibile per i ciclisti considerato che non mette in collegamento luoghi utili: il pavimento della pista, infatti, si interrompe all'improvviso e i ciclisti finiscono la loro corsa nell'erba incolta.

“Quando si progetta un intervento per dare un servizio ai cittadini si calcolano i costi e lo si realizza nella sua interezza, garantendone il suo utilizzo. Questo è l’ennesimo intervento della precedente amministrazione fatto più per dimostrare qualcosa che per l’effettiva utilità. Non si possono spendere soldi pubblici per realizzare 700 metri di pista ciclabile che finiscono nel nulla” ha aggiunto Nanni.

Per rendere più fruibile il quartiere Nuova Ponte di Nona, la Lista Calenda ha presentato, inoltre, un atto per chiedere all'attuale amministrazione capitolina di intervenire affinché il parco archeologico venga pulito e manutenuto dall’amministrazione. Non solo, venga affidato tramite bando pubblico e valorizzato.