Pedaggio sull'A24, il tronchetto a pagamento finisce sul tavolo del governo Meloni

Una battaglia cominciata tanti anni fa e che ancora oggi non ha conosciuto il suo epilogo. Parliamo del sacrosanto diritto degli abitanti di Roma Est di essere trattati come gli altri residenti di Roma e di ottenere l’esenzione del pagamento dei caselli A24 di Ponte di Nona e Lunghezza. Il presidente del VI Municipio delle Torri, Nicola Franco, ha incontrato il viceministro ai Trasporti, Galeazzo Bignami, per chiedere che venga accelerato un processo di esenzione che, almeno a parole, è stato avviato da anni.

Il pedaggio

Il problema è sorto nel 2007 quando è stato attivato il pagamento del pedaggio ai caselli di Ponte di Nona e Lunghezza: ai tempi costava 80 centesimi, oggi è arrivato ad 1 euro e 30 a Ponte Di Nona e addirittura a 1 euro e 70 centesimi a Lunghezza. Un vero e proprio salasso per chi, per lavoro o altri impegni, è costretto a passare sull’A24. Conti alla mano, ogni pendolare, per il viaggio di andata e ritorno, vede evaporare più di 100 euro al mese, carburante escluso. Nel corso degli anni i cittadini della zona hanno cercato in tutti modi di ottenere l’esenzione, per due viaggi giornalieri, dal pagamento del casello. La politica di ogni colore ha sempre sposato questa battaglia ma, nei fatti, non è mai cambiato nulla. Anche l’amministrazione Raggi aveva avviato un dialogo con Strada dei parchi perché i residenti del Comune di Roma non fossero sottoposti al pagamento del pedaggio. Il problema, in realtà, è molto semplice. Senza il pedaggio verrebbero a mancare delle entrate economiche cospicue.

L’incontro

Nicola Franco, come detto, ha incontrato il viceministro Bignami per chiedere che “i cittadini del municipio VI di Roma siano trattati come gli altri romani”. Un compito non facile, vista anche la travagliata storia che accompagna l’A24 e la sua gestione, passata anche sui banchi dei tribunali dopo un contenzioso tra “Strada dei parchi”, l’Anas e il ministero dei Trasporti. Franco, invece, vorrebbe venisse rispettato “l’accordo firmato il 14 aprile 2021 dall’ex Sindaco di Roma, Virginia Raggi, e l’AD dell’ex gestore Toto S.p.A, che garantisce l’esenzione dei pagamenti dei caselli di Ponte di Nona e Lunghezza per i cittadini del Municipio VI delle Torri per due passaggi giornalieri, permettendo così di non pagare la tratta casa-lavoro”. Del resto, passare per la Prenestina e la Collatina, strade vecchie e pericolose, è quasi fuori discussione, specialmente nelle ore di punta.

Cittadini discriminati

Lungo l’autostrada A24 si incontrano le uscite di Fiorentini, Palmiro Togliatti e Tor Cervara, tutte gratuite perché all’interno del tessuto urbano di Roma. Le uscite di Ponte di Nona e Lunghezza, invece, pur essendo nel tratto urbano di Roma, sono invece a pagamento. “In pratica – scrive Franco in una nota - i romani residenti nel quarto e quinto sono trattati come cittadini romani, mentre i romani residenti nel sesto sono trattati come i forestieri di ‘Non ci resta che piangere’, costretti a pagare un fiorino ogni volta che si vuole entrare o uscire dal quartiere. Questa discriminazione deve finire: noi siamo romani”.

L’impegno del viceministro

Come detto, la questione è lunga e non di facile risoluzione. Anche questo incontro rappresenta, per certi versi, un passaggio interlocutorio che serve, quanto meno, a riprendere in mano la problematica. Bignami, al termine dell’incontro, ha promesso al presidente del VI Municipio che ci sarà un nuovo incontro con i tecnici del ministero dopo le dovute rilevazioni con Anas. Se ne riparlerà, insomma, almeno a settembre.