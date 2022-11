Pedaggio A24, una riunione al ministero dei trasporti scioglie i nodi: nessun aumento straordinario

“Dalla riunione è emerso un primo dato: le voci riferite ad aumenti “monstre” delle tariffe sono destituite di fondamento. Il ministero e l’ANAS sono al lavoro per realizzare gli investimenti necessari a riqualificare questa fondamentale infrastruttura”. A parlare, a margine dell’incontro tra il ministro Matteo Salvini e una rappresentanza di amministratori locali abruzzesi è il deputato della Lega, Alberto Bagnai.

L’obolo per gli abitanti di Roma est

Oltre 260mila romani, ogni giorno, pagano per muoversi dentro Roma. Sono gli abitanti (o i pendolari) dei quartieri a est della capitale: Settecamini, Ponte di Nona e Lunghezza. Un obolo è stato definito più volte il pedaggio per muoversi in città ma anche un’ingiustizia per migliaia di romani che a più riprese ne chiedono l’eliminazione. Lo hanno fatto anche durante la recente campagna elettorale ma nonostante le promesse l’emendamento è scomparso dal Decreto legge Infrastrutture approvato lo scorso anno. Nonostante numerosi tavoli tra l’allora Strada dei Parchi e il Governo nazionale e cittadino nulla è cambiato. Con il passaggio della gestione ad Anas, la partita è di nuovo aperta.

Dalla revoca della concessione alla sentenza del Tar

È stato un luglio caldo quello di quest’anno per la gestione delle tratte A24 e A25. Nei primi giorni del mese, il Consiglio dei ministri aveva revocato la concessione all’Autostrada dei parchi: A24 - il tronchetto urbano che comprende i caselli di Lunghezza, Ponte di Nona e Settecamini - e A25. In quella occasione il CdM aveva annunciato il subentro di Anas entro dicembre 2023. Pochi giorni dopo, il Tribunale amministrativo regionale (Tar) concedeva la sospensiva della concessione a ‘Strada dei parchi’ che ne aveva fatto richiesta. La società, contrariamente a quanto stabilito dal Consiglio dei ministri, avrebbe continuato a gestire la A24 (il tronchetto urbano con i caselli Lunghezza, Ponte di Nona e Settecamini) e la A25 fino al prossimo 7 settembre, fino all’udienza camerale. Il 1° agosto, è stato poi pubblicato un decreto del consiglio di Stato, che ha ribaltato la sentenza del Tribunale affermando la gestione di A24 e A25 ad Anas.

L’incontro al Ministero

Nella mattina di giovedì, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si è svolta una riunione informale fra il Ministro Matteo Salvini e gli amministratori e rappresentanti del territorio abruzzese sulle problematiche legate alle autostrade A24 e A25. Come riportato in una nota stampa, il Ministro delle infrastrutture Salvini, assistito dagli uffici della sua struttura, ha voluto acquisire elementi per convocare un tavolo istituzionale allargato a una delegazione più ampia dei rappresentanti del territorio. Scongiurato l’aumento straordinario del pedaggio, Bagnai ha spiegato: “Riteniamo opportuno in questa fase evitare allarmi strumentali e atteggiamenti polemici, per favorire un corretto dialogo fra tutti i livelli istituzionali nel territorio e a Roma”.