Rifiuti e degrado al parco di via Torricella Sicura. I residenti attendono un intervento delle istituzioni

Un parco che avrebbe il potenziale per diventare un punto di riferimento per tutto il quartiere. invece, il parco di via Torricella Sicura, a Villaggio Prenestino, rappresenta l’ennesima area abbandonata e che, da opportunità, è diventata ormai un problema per gli abitanti della zona. Un parco abbandonato nel territorio del Vi Municipio, vandalizzato e semi distrutto e oggetto spesso di indagini a causa di ripetuti episodi di spaccio e prostituzione. Una situazione che non potrà cambiare fin quando l’area non verrà acquisita al patrimonio del Comune di Roma.

La storia

Il parco è stato realizzato ormai più di 10 anni fa come opera a scomputo per delle villette realizzate da privati proprio a Torricella Sicura. Un parco bellissimo, molto ampio e con dei giochi a servizio di chi sarebbe andato ad abitare nei nuovi appartamenti e non solo. Mancava solo una cosa, un dettaglio che è divenuto poi un enorme problema: non era stata installata la recinzione e, anche per questo, il Comune di Roma non ha mai preso in carico l’area.

Area degradata

Aperto e senza un soggetto tenuto ad occuparsene, il parco si è trasformato ben presto in un ricettacolo di disagio, dove bivaccano persone di ogni tipo. Spesso e volentieri sono state ritrovate anche delle siringhe usate, testimonianza del fatto che l’area è diventata anche un luogo di ritrovo per i tossici. Per alcuni periodi il parco si era trasformato anche in un campo nomadi mentre i bambini, vogliosi di utilizzare i giochi presenti, si sono visti esclusi. Finora è stato grazie agli abitanti del quartiere ed ai volontari se il parco veniva ripulito. Anche l’associazione Arco è intervenuta spesso con delle giornate ecologiche.

La recinzione

Ancora oggi si attende l’installazione della recinzione che, almeno secondo i prezzi attuali, costerebbe tra gli 80 ed i 100 mila euro. Non è solo questa la spesa, però, che andrà sostenuta per fare in modo che Roma prenda in carico il parco. I giochi sono completamente rotti, c’è da bonificare l’intera area e fare nuovi interventi sulle pavimentazioni ammalorate. Anche dagli uffici tecnici del VI municipio arriva la conferma che il parco non è stato preso in carico dal patrimonio del comune di Roma ed è quindi ancora di proprietà del consorzio che lo ha realizzato. Sembra, inoltre, che l’iter sia stato avviato ma la strada è ancora lunga tortuosa. "Ad oggi, oltre che ad essere una discarica ed una giungla impenetrabile è un nascondiglio per serpenti, volpi, topi oltre a spacciatori - afferma Vittorio Pardossi, presidente dell'associazione Arco - per questo chiediamo che l'area venga presa in carico il prima possibile e poi affidata al VI Municipio".