Ponte di Nona: alberi potati ma i rami restano accumulati a terra

Gli alberi sono stati potati ma i rami sono rimasti accantonati nell’area verde, da una settimana circa. Siamo al parco Gastinelli di Nuova Ponte di Nona, periferia est del Municipio Roma VI delle Torri. “Uno spettacolo davvero poco piacevole, soprattutto perché fa emergere l’abbandono di questo spazio” hanno commentato alcuni residenti a RomaToday.

Parco Gastinelli è tra le aree più frequentate del quartiere, la sua riqualificazione rientra anche all’interno del progetto di bilancio partecipativo promosso dalla precedente giunta comunale che lo vorrebbe inserito in un percorso ciclopedonale in collegamento con gli altri parchi della zona. Da tempo però gli abitanti di Ponte di Nona chiedono che venga installato l’impianto di pubblica illuminazione. Già perché il parco, la cui gestione è in capo al dipartimento ambiente, è fruibile fino al tramonto, poi diventa un luogo buio e senza attrazioni. Ad oggi però la richiesta di cittadini e comitato di quartiere è rimasta inascoltata.

Nei giorni scorsi, operai al lavoro hanno potato gli alberi del parco ma i rami sono rimasti accantonati in cumuli nelle aiuole. “In tanti me lo hanno segnalato – ha detto Nicola Franco, presidente del VI Municipio interpellato da Roma Today – Ho già presentato richiesta perché vengano rimossi nel più breve tempo possibile”.