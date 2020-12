Ponte di Nona: parco Gastinelli al buio. I cittadini: “Da anni aspettiamo l’illuminazione”

Collocato al centro del quartiere Nuova Ponte di Nona, parco Gastinelli è tra le aree verdi più frequentate dalle famiglie del territorio. L’area però è sprovvista di illuminazione pubblica. Da tempo cittadini e comitato ne chiedono l’installazione. Dario Nanni, consigliere del sesto municipio (Misto): “Ho scritto al Dipartimento ambiente e ad Acea per sollecitare interventi”.

A chiedere l’installazione della pubblica illuminazione da tempo è anche il comitato di quartiere Nuova Ponte di Nona. “L’ultima richiesta è stata presentata ad inizio mese di novembre – ha spiegato Dario Musolino presidente del comitato – Insieme ad altri interventi di cui necessita il quartiere”. Il parco Gastinelli, inoltre è stato inserito anche nel progetto del bilancio partecipativo.

Intanto Nanni, dopo aver effettuato un sopralluogo all’interno di parco Gastinelli, ricordando che l’impianto di illuminazione non è mai stato installato ha precisato: “E’ importante soprattutto ai fini della sicurezza”. Dal Municipio fanno sapere che già in passato l’assessorato all’ambiente di viale Cambellotti aveva presentato richiesta di installazione. Tuttavia, già dal tramonto il parco non è più fruibile pur restando aperto tutta la notte.