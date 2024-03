Villaggio Presentino, i residenti lanciano l'appello per rigenerare due parchi del quartiere

Anche il Villaggio Prenestino vuole vedere i parchi del territorio riqualificati e valorizzati. Dopo la presentazione del progetto con il quale il Campidoglio vuole recuperare 100 aree verdi in tutta la città, sono stati annunciati anche i primi 21 interventi che verranno messi in campo. Solo un parco del VI municipio è rientrato nel piano, quello di via Marcello Candia, per il quale è previsto un investimento complessivo di 1 milione e 600 mila euro.

Nuovi parchi a Villaggio Prenestino

L'Associazione di Quartiere Villaggio Prenestino ha voluto lanciare un vero e proprio appello al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, all’assessora all’ambiente, Sabrina Alfonsi, all’urbanistica, Maurizio Veloccia, e al IV Municipio delle Torri per chiedere di far rientrare nel piano dei ‘100 parchi’ anche due aree che si trovano nella zona est di Roma, quelle di via Torricella Sicura e di via Rocca di Cambio. Parchi, tra l’altro, in pessime condizioni e in uno stato generale di abbandono e degrado.

I 15 parchi del quartiere

Ci sono 15 parchi a Villaggio Prenestino, frutto di opere a scomputo di ditte che hanno costruito, nel corso degli anni, palazzi e case nella zona. Aree ben tenute finchè c’erano i privati. Poi, è arrivata la consegna al Comune di Roma e le aree sono state, in pratica, dimenticate. “Uno scandaloso spreco di risorse e di denaro pubblico che non ha portato alcun beneficio agli abitanti del quartiere” scrive l'associazione. Una situazione che peggiora se si pensa che “ad oggi nel quartiere non esiste una piazza, né una struttura pubblica, che possa permettere e facilitare la socializzazione, l’incontro e lo scambio di idee dei suoi abitanti”.

Che sia importante affidare i parchi è sotto gli occhi di tutti. Il comitato, seppur tra mille difficoltà, gestisce dal 2015 l’area di via Fosso Scilicino. Una goccia nel mare visto che, come ricordano i volontari, “solo il VI municipio conta 250 mila abitanti ed è paragonabile, anche come estensione del territorio, al Comune di Verona”. Per questo, il comitato vorrebbe inserire nel progetto dei 100 parchi anche le aree di via Torricella Sicura e via Rocca di Cambio. Parliamo di due parchi dove non è raro imbattersi in cumuli e cumuli di rifiuti e che diventano, purtroppo, ritrovo di disperati.

Parco via Torricella Sicura

La situazione più critica sembra essere quella del parco di via Torricella Sicura, abbandonato al suo destino da oltre 10 anni. Un parco che potenzialmente sarebbe bellissimo ma che non viene mai curato. Non bastano, infatti, le giornate ecologiche organizzate dai volontari per garantirne il decoro. Da quanto apprende RomaToday, dopo l’appello dell'Associazione di quartiere Villaggio Prenestino, il VI Municipio ha avviato le pratiche per prendere in consegna il parco con l’intento, poi, di riaffidarlo a qualche associazione. Un passo in avanti, certamente, ma che non risolve ovviamente il problema della gestione del verde sul territorio. Per questo, dicono ancora dal comitato, i più grandi parchi del quartiere dovrebbero essere inseriti “nella lista dei 50 parchi da rigenerare con il programma del Comune di Roma entro la fine di questa legislatura”.