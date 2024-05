Villaggio Falcone, l'ex punto verde qualità abbandonato spera nell'intervento dei privati

Denunce, articoli, raccolte firme e progetti che non hanno mai visto la luce. Da anni, ormai, l’ex centro sportivo Heaven Sporting Club a Villaggio Falcone, in via don Primo Mazzolari, sta sprofondando nel degrado. Una struttura che potrebbe diventare un punto di riferimento in un quartiere nel quale le occasioni di svago sono obiettivamente limitate. Da gennaio 2022 lo stabile è completamente abbandonato e viene cannibalizzato giorno dopo giorno nonostante, nel corso di quasi 30 anni, si siano spesi per questa struttura circa 14 milioni di euro. Ora il Campidoglio cercherà un privato per rilanciare la palestra.

La storia

Il centro era bellissimo. Piscina, campi, sale per il fitness. Un bar, la spa, un bagno turco, pavimentazioni di pregio e locali commerciali. Il centro non aveva nulla da invidiare ad altre strutture simili è divenuto da subito luogo pulsante del quartiere. Il problema è che la palestra faceva parte dei Punti verdi qualità, nati nel 1995 e divenuti una vera e propria sciagura amministrativa per la città di Roma. L’idea, nata nel 1995 con Rutelli, era far gestire ai privati, con concessioni di 33 anni, alcune aree verdi. In cambio era possibile “un complesso articolato di servizi e attrezzature a carattere ricreativo, culturale, commerciale e di servizio”.

I Punti verdi qualità, senza entrare in una storia lunga decenni, sono stati un “disastro amministrativo”, come vengono definiti dall’assessorato al Patrimonio di Roma che, sotto la guida di Zevi, ha deciso di chiudere definitivamente questa esperienza nel 2023. I punti verdi, pensate, erano 78 ma solo 8 avevano visto la luce in 28 anni. Addirittura, nel progetto del punto verde di via don Primo Mazzolari erano previsti un centro anziani e un asilo nido, strutture, ovviamente, mai realizzate nonostante i milioni di euro pubblici spesi negli anni.

La palestra di Villaggio Falcone era tornata al patrimonio di Roma anche prima, ad inizio 2022, ovviamente per problemi con chi la gestiva. Riacquisito dal Campidoglio, il centro è stato praticamente abbandonato e smontato pezzo per pezzo. Vandali, ladri e malintenzionati hanno portato via di tutto nel corso degli anni, dagli arredi ai materiali ginnici finanche ai pavimenti in parquet.

Guardiania

Una situazione ingestibile così, ad aprile 2022, il presidente del VI Municipio, Nicola Franco, decide di firmare un’ordinanza per affidare la guardiania del centro alla protezione civile. Una soluzione temporanea in attesa di riaffidare, tramite bando, la struttura. Peccato che i volontari durino lì dentro poco più di un anno.

Il gruppo della protezione civile A.N.VV.F Terra Nuova ha infatti deciso di interrompere il servizio di guardiania presso l’ex struttura sportiva dopo il distacco della corrente elettrica e dell’acqua. La protezione civile ha così preferito rimanere senza una sede piuttosto che continuare a svolgere le proprie attività in un centro abbandonate e senza i servizi essenziali. Con l’addio della protezione civile in molti temevano che il centro sarebbe stato nuovamente vandalizzato.

L’ultimo colpo

Infatti, lo scorso 9 maggio, la polizia è intervenuta a via don Primo Mazzolari sorprendendo in flagranza di reato tre ladri, due uomini e una donna, che caricavano su un autocarro attrezzi ginnici ritrovati all’interno dell’ex centro sportivo.

Il futuro

Come rilanciare e rigenerare una struttura di questo tipo? Il modello è quello della Madonnetta, un altro ex Punto verde qualità, ad Acilia, che rientra nel nuovo piano del Campidoglio dei Parchi integrati urbani (Pui). Rispetto al passato, chi vorrà gestire la Madonnetta dovrà presentare solide garanzie finanziarie per partecipare al bando.

Anche per l’ex Centro sportivo Heaven Sporting Club si pensa ad un procedimento simile, come appurato da RomaToday. C’è però anche un’altra strada, forse ancora più diretta, che è quella del project financing, ovvero il partenariato pubblico privato. Al patrimonio di Roma sono in attesa di proposte di interesse da valutare da parte di soggetti privati che vorrebbero rilanciare la struttura. Smentite, invece, le voci che volevano il gruppo del Centro Serena interessato all’immobile.