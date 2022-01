Municipio VI: verso lo sgombero della ‘fattoria abusiva’ a Colle degli Abeti

L’insediamento abusivo attiguo al plesso scolastico ‘Romero-Ciriello’ sarà sgomberato nei prossimi giorni, parola di Nicola Franco, presidente del Sesto Municipio delle Torri. Nella mattina di lunedì, sul terreno compreso tra i quartieri Colle degli Abeti e Ponte di Nona, anche il sopralluogo della commissione ambiente di viale Duilio Cambellotti. Le azioni in programma saranno, inoltre, discusse durante la riunione del tavolo sulla sicurezza calendarizzato per il 18 gennaio.

Tre baracche, una decina di abitanti e numerosi animali tra cui maiali, oche, galline e cani. Siamo nella strada chiusa a Colle degli Abeti, un’area di cantiere dove Astral deve completare i lavori per la realizzazione della strada inter-quartiere. Da tempo lo spazio è occupato impropriamente da alcune famiglie. Nei mesi scorsi, i genitori dei bambini che frequentano il plesso dell’Istituto comprensivo ‘Emma Castelnuovo’ hanno presentato esposti e segnalazioni per chiedere il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie. Nelle scorse settimane sono stati ricevuti in Municipio per chiedere nuovamente interventi decisivi.

“Abbiamo atteso i controlli dell’Asl sugli animali e gli accertamenti della polizia locale sugli occupanti, che sono risultati tutti maggiorenni, servirà ora solo il tempo necessario perché Ama e il Gabinetto del sindaco si organizzino per andare avanti – ha precisato Franco – Dopodiché riconsegneremo l’area ad Astral per il completamento dei lavori”. Al sopralluogo anche il capogruppo della Lega, Emanuele Licopodio: “Finalmente si inizia a vedere la luce anche per Colle degli abeti, verrà sgomberata l’area vicino la scuola Romero per dare maggiore sicurezza agli alunni”.